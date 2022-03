Maria Laura De Vitis ci prova con Gianmarco Onestini/ Flirt a La pupa e il secchione?

Maria Laura De Vitis seduce Gianmarco Onestini a La pupa e il secchione 2022: flirt in corso?

A poche ore dalla nuova puntata del 29 marzo 2022 de La pupa e il secchione 2022, condotto da Barbara D’Urso su Italia 1, la coppia in corsa al format formata da Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini è al centro dell’attenzione mediatica per un messaggio corredato da un cuore rosso che lo staff della pupa riserva in nome e per conto di quest’ultima ai follower su Instagram. preceduto dal nome del secchione, che ora fa coppia fissa con lei in tv. Lei, una modella di Reggio Emilia con il passato da Miss e di 23 anni, lui un laureando in Giurisprudenza originario di Bologna, con il passato di ex gieffino reclutato nella Casa al Grande fratello 16 condotto da Barbara D’Urso, di 24 anni, nonché fratello dell’ex tronista storico Luca Onestini ed ex cognato di Soleil Sorge, ex storica di quest’ultimo.

E intanto c’è chi -nel web- è pronto a scommettere che tra Gianmarco e Maria Laura possa esserci del tenero. Questo, in virtù della scelta maturata dal secchione di fare coppia con lei: accade al termine del contest che -all’ultima puntata de La pupa e il secchione 2022- vede Maria Laura De Vitis e Nicole DI Mario darsi battaglia a colpi di stacchetti seducenti e quiz di cultura generale, in quanto in lizza per il posto di pupa in coppia con Onestini, con tanto di un lungo abbraccio tra quest’ultimo e la sua prescelta. “Ho avuto una bella vibrazione -motiva così la scelta di fare coppia con Maria Laura De Vitis, Gianmarco Onestini, prima di abbracciare con un sorriso e uno sguardo languidi la prescelta- oltre che per il ballo… devo dire anche la conoscenza del teorema… anche perché io sono una frana in matematica e geometria… scelgo Maria Laura!”.

Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, la nuova coppia a La pupa e il secchione 2022: cosa accadrà?

Maria Laura De Vitis ha in particolare colpito Luca Onestini per la sua conoscenza del teorema di Pitagora, che lei ha spiegato in maniera impeccabile all’ultima puntata de La pupa e il secchione 2022, tanto che il secchione ha scelto di fare coppia fissa con lei al rinnovato format, che vede tra i giudici Antonella Elia, Federico Fashion Style e l’ex cognata del secchione, Soleil Sorge (che ha chiarito che non penalizzerà Gianmarco, rispetto al passato turbolento che li lega da ex cognati, ndr). Ma come procede l’intesa tra Maria Laura e Gianmarco, al format sul connubio tra pupe e secchioni? A quanto pare va a gonfie vele e lo si evince anche dalle reazioni positive dei supporters della coppia vip rispetto al nuovo post che l’ex fidanzata di paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, posta ora su Instagram con tanto di emoticon a forma di cuore rosso per Gianmarco Onestini.

“Oggi è il gran giorno. Today is the day. Grazie per tutti i messaggi e commenti positivi sulla coppia Marilù @gianmarco.onestini ❤️ e grazie anche per quelli negativi – scrive nel dettaglio il profilo Instagram di Maria Laura De Vitis a corredo dell’ultimo post che lei condivide con i fan-, che ,non solo ci aiutano sempre a migliorarci, ma dimostrano che anche chi non è dalla nostra parte ci segue con passione e interesse. Se vi va di vedere Marilù stasera a #lapupaeilsecchioneshow collegatevi alle 21.20 su Italia Uno”. Che oltre il gioco avviato in coppia, La pupa e il secchione 2022 possa rivelarsi “galeotto” per Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, rispetto al possibile inizio di un nuovo amore in tv? Staremo a vedere.

