Maria Laura De Vitis/ Con Mercedesz Henger ai ferri corti? Ultimo desiderio le unisce

Maria Laura De Vitis: confronto con Mercedesz Henger

Ultime ore all’Isola dei Famosi 2022 per Maria Laura De Vitis: la naufraga prima di dire addio alla sua prima esperienza in Honduras, ha dovuto vedersela con Mercedesz Henger, con la quale nei giorni scorsi ha avuto un duro faccia a faccia su Cayo Paloma. La giovane vincitrice de La Pupa e il Secchione si è sentita “usata” da Mercedesz: “Io se ho legato con una persona porto avanti il rapporto dentro al gioco e fuori, ma per lei non è così”, ha commentato l’ex di Brosio confidandosi con Luca Daffrè.

Proprio il tentatore ha dato ragione a Maria Laura de Vitis la quale avrebbe fatto arrabbiare Mercedesz in seguito ad un consiglio riferito al suo rapporto con Edoardo e per il quale la De Vitis le avrebbe già chiesto scusa. Il confronto tra le due naufraghe non sarebbe andato però a buon fine poiché la figlia di Eva Henger si sarebbe sentita insultata ancora di più. Tra le due non sono mancate frecciatine reciproche e intrise di sarcasmo. Le due naufraghe sono giunte alla conclusione di “essere d’accordo di non essere d’accordo”. “Io voglio vivere questi giorni serenamente e darmi la possibilità di farmi cambiare idea fuori di qui”, ha chiosato la Henger.

L’ultimo desiderio di Maria Laura De Vitis prima della finale

Prima dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, in scena questa sera su Canale 5, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis si sono riavvicinate decidendo reciprocamente di condividere con serenità gli ultimi momenti in Honduras. Chiacchierando con Carmen Di Pietro le naufraghe finalista si sono ritrovate a parlare ancora una volta di… cibo! “Speriamo almeno che lo Spirito dell’Isola prima di andare in letargo ci porti la pizza con le patatine fritte che abbiamo chiesto per fare la cena finale”, ha esordito l’ex di Brosio.

A Carmen Di Pietro, naturalmente, andrebbe bene qualunque cosa, purché sia commestibile. A confidare ardentemente nello Spirito dell'Isola è proprio Mercedesz che a dispetto delle sue compagne di avventura crede che sarà generoso in vista della finale. Le naufraghe saranno soddisfatte prima di dover salutare l'Honduras? Nel frattempo tra Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger il pubblico avrebbe già deciso, preferendo la prima, almeno stando alle parole degli utenti social: "Scusate, ma al vittimismo di Mercedesz preferisco l'andare controcorrente di Maria Laura", scrive una ragazza. Ma c'è anche chi sostiene: "Maria Laura? Meglio averla nemica che amica, per carità, appena ti giri…".











