Maria Laura De Vitis stronca Mercedesz “È arrivata in finale e non le servo più”/ Nuova lite all’Isola!

Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger, nuovo scontro all’Isola dei Famosi

Dopo il botta e risposta visto nel daytime dell’Isola dei Famosi 2022 di ieri, 23 giugno, Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger tornano a confrontarsi. Le due ormai ex amiche continuano ad avere dissapori di cui l’ex pupa ha parlato anche a Luca Daffrè. “Mi è stata vicina finché le sono servita e ora che ormai è in finale non le servo più”, ha dichiarato Maria Laura al naufrago, riferendosi al comportamento di Mercedesz.

In confessionale, Luca Daffrè ha dato ragione a Maria Laura: “Mercedesz le ha detto delle cose abbastanza pesanti, trattandola in modo non bello e questo mi è dispiaciuto. – e ha poi aggiunto – Io vorrei che lei tirasse fuori il carattere e chiedesse un confronto con Mercedesz anche perché non è belle tenersi le persone vicine tanto per…”

Maria Laura De Vitis ha dunque seguito il consiglio di Luca e ha deciso di chiedere un confronto con Mercedesz, da lei accettato. In disparte, l’ex pupa ha ribadito il suo punto di vista sulla loro situazione: “Non ti ho detto cose pesanti, solo che alcune volte hai un atteggiamento vittimista o con un accento saccente o superbo, non mi sembra qualcosa di grave.” Queste parole però non hanno fatto che accentuare l’ira della Henger che ha accusato l’ex amica di continuare ad insultarla.

Placati gli animi, Mercedesz ha però concluso lanciando una speranza: “Ovviamente avrei voluto che andasse serenamente, però io voglio vivere questi giorni con serenità e darle la possibilità di ricredersi fuori da qui”. Che ci sia ancora speranza per la loro amicizia?











