Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè: colpo di scena dopo l’Isola/ Il gesto social che…

Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis: torna il sereno dopo l’Isola dei Famosi 2022?

Sull’Isola dei Famosi 2022, Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis, soprattutto nel corso delle ultime settimane, hanno trascorso diverso tempo insieme ammettendo di piacersi. Il pubblico del reality ha sognato pensando all’inizio di una storia d’amore tra i due, ma ciò non è accaduto e, nel corso della finalissima, c’è stato un colpo di scena che sembrava aver messo fine ad ogni tipo di rapporto tra i due. Non convinto dall’atteggiamento ambiguo di Maria Laura nei confronti di Mercedesz Henger, Luca ha scelto di sfidare al televoto proprio l’ex di Paolo Brosio vincendo la sfida.

Maria Laura non ha nascosto la propria delusione esprimendo il desiderio di poter chiarire con Luca a telecamere spente. Cos’è successo, dunque, tra la De Vitis e Daffrè dopo la finalissima dell’Isola? Inizialmente sembrava che tra i due non ci fosse stato alcun tipo di contatto, poi è arrivato il colpo di scena.

Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis si seguono su Instagram: è l’inizio di una nuova amicizia?

Dopo la finalissima, in attesa di tornare in Italia, tutti i finalisti dell’Isola dei Famosi 2022 hanno festeggiato con Alvin e la produzione. Luca è apparso in alcune storie con Nicolas, Mercedesz e Alvin mentre Maria Laura si è mostrata in compagnia di Carmen Di Pietro. I due, inoltre, non si seguivano neanche sui social, almeno fino a poche ore fa. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, infatti, Luca e Maria Laura hanno cominciato a seguirsi su Instagram. Sarà un gesto di cortesia o l’inizio di un’amicizia speciale?

La De Vitis non ha mai nascosto il proprio interesse nei confronti di Luca il quale, a sua volta, ha ammesso di essersi ricreduto su Maria Laura dopo averla conosciuta. Entrambi single, decideranno di concedersi una possibilità per conoscersi meglio?

