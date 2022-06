Flirt tra Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis agli sgoccioli?/ Lui non la followa …

Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis, storia d’amore finita prima di nascere?

Sembrerebbe essere concluso, già prima d’iniziare, il flirt tra Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis, entrambi finalisti all’Isola dei Famosi 2022. I due sono volti noti dello show business. Lui aveva già partecipato a programmi quali Temptation Island e Uomini e Donne, sempre facendosi riconoscere per il bell’aspetto. Ma all’isola ha dimostrato di essere più che il giovane 27enne belloccio, pieno di tatuaggi, infatti pur entrando all’ultimo è riuscito a farsi voler bene e a trovare il suo ruolo nel gruppo presente in Honduras dal giorno uno. Lei invece è famosa per la sua frequentazione con il giornalista e scrittore Paolo Brosio e ha vinto, nel 2022, il programma La Pupa e il Secchione.

Il flirt tra i due non è iniziato subito, la ragazza inizialmente sembrava aver messo gli occhi su Alessandro Iannoni che però le aveva servito un bel due di picche chiedendole di rimanere amici in quanto non si fidava totalmente dei sentimenti di lei. Una volte che Alessandro ha abbandonato il programma lei ha punta gli occhi sul nuovo arrivato, Luca Daffrè, costruendo con lui un rapporto speciale. Illegame tra i due però sembra aver raggiunto già il capolinea nell’ultima puntata del programma.

Luca Daffrè, la nomination dell’ultima puntata e il non-follow su Instagram

La nave d’amore tra Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis, sembra essere affondata ancor prima di partire, a causa dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. A far litigare la “non ancora coppia” è stato il momento in cui Ilary ha dato la possibilità a Luca di scegliere con chi scontrarsi al televoto a eliminazione diretta e, tra i finalisti, lui ha scelto proprio Maria Laura. La motivazione? Ha detto di averla trovata incoerente e strategica. Il televoto ha portato di fatto alla sconfitta di Maria Laura, posizionatasi al 5° posto, e alla vittoria di Luca, posizionatosi al 2°.

Lei si è dichiarata molto delusa dall’atteggiamento di lui ma nonostante ciò ha dichiarato che una volta tornata in Italia li vorrà dare un’altra possibilità. A sembrare irremovibile è invece Luca che pur essendo uscito dal programma non ha ancora followato Maria Laura su Instagram, nonostante appaiano tra “seguiti” nuovi nomi come Edoardo Tavassi e Jeremias Rodríguez, quello di Maria Laura sembra proprio mancare! Che sia veramente finita tra loro? O ci aspettano nuovi stravolgimenti?











