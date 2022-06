Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè si piacciono/ Sguardi, confessioni, battute e…

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè sempre più vicini all’Isola dei Famosi

Potrebbe nascere una nuova coppia sull’Isola dei Famosi 2022 prima del 27 giugno, giorno della finalissima. Tra una battuta di pesca e la ricerca del cocco, Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè sono sempre più vicini. La vincitrice de La pupa e il secchione show 2022, dopo essersi avvicinata ad Alessandro Iannoni con il quale, però, è nata solo un’amicizia prima che lui decidesse di abbandonare non accettando il prolungamento, ha ammesso di essere interessata a Luca Daffrè, ma di aver paura di ricevere una delusione. “Con quale ragazzo dell’Isola lo farei? Con Luca sì sono sincera”, ha detto Maria Laura durante il gioco della verità.

Anche Luca Daffrè ha svelato il proprio interesse decidendo di giocare a carte scoperte. Dopo aver ammesso di provare un interesse fisico per Estefania, rispondendo ad una domanda di Maria Laura, Luca ha aggiunto: “Poi conoscendovi.. No, esatto: Marialaura. Conoscendovi sì, come persona. Te l’ho detto all’inizio”.

Battute, sorrisi e sguardi tra Maria Laura e Luca Daffrè

Tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè non mancano battute, sguardi e sorrisi. Negli scorsi giorni, l’ex fidanzata di Paolo Brosio, sotto lo sguardo di Estefania, ha stuzzicato Luca. “Quindi ti piacevo? Anche a me piacevi prima, quando avevi gli addominali, poi li hai persi. Sei sempre stato bello, anche senza addominali. Se sei un bello che balla? Non so se sai ballare, vogliamo provare? […] Dai vedremo in futuro cosa succederà”, aveva detto la De Vitis.

Un interesse che, a quanto pare, è ricambiato da parte di Luca. Cosa accadrà, dunque, tra i due naufraghi? L’amicizia si trasformerà in qualcosa di più o, a pochi giorni dalla finalissima, decideranno di non approfondire il rapporto?

