Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio/ Al lago prima delle sfere (Non è la d’Urso)

Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio, ormai noti come “Topolina” e “Topolino”, questa sera saranno ospiti di Live Non è la d’Urso per una nuova scoppiettante puntata. Il giornalista ed ex gieffino così come la giovanissima fidanzata hanno annunciato nelle passate ore la loro presenza nel salotto serale di Barbara d’Urso attraverso i rispettivi profili social ufficiali ed in particolare la modella ha fatto sapere: “Pronta ad affrontare le sfere, questa sera a Live Non è la d’Urso. Vi aspetto”. La coppia, con ogni probabilità si ritroverà ad affrontare le spietate critiche da parte degli opinionisti storici della trasmissione ed avrà modo di difendersi ancora una volta dalle polemiche e dallo scetticismo generale che aleggia attorno alla loro storia.

“Ci vediamo lì, in tv, come sempre”: ad annunciare la loro presenza anche Paolo Brosio attraverso le sue Instagram Stories. La coppia prima di potersi confrontare in studio come gli “sferati”, ha voluto trascorrere un piacevole seppur uggioso pomeriggio “tra Milano 2 e Segrate” sulle rive di un laghetto in mezzo ad un grande parco scoperto casualmente durante una loro passeggiata. Topolino e Topolina appaiono molto uniti e tra i due il feeling è palpabile. Avranno modo di dimostrare ancora una volta la sincerità dei loro sentimenti?

MARIA LAURA DE VITIS E PAOLO BROSIO A LIVE NON È LA D’URSO

La coppia formata da Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis torna in uno studio televisivo a pochi giorni dalla sua presenza in un’altra trasmissione condotta sempre da Barbara d’Urso. La scorsa settimana infatti, entrambi sono stati ospiti a Domenica Live per le presentazioni ufficiali in famiglia. Finalmente i due hanno avuto modo di conoscere le rispettive suocere e confrontarsi con mamma Anna, madre di Brosio e con mamma Rossana, figura materna di Maria Laura. “Ai miei tempi le cose andavano con calma”, aveva commentato la signora Anna, in collegamento con la trasmissione della domenica pomeriggio. “Risponderò con la cosa più banale. Se mia figlia è felice, sono felice anch’io”, era stato invece il commento più morbido di mamma Rossana, meno critica sul rapporto tra il giornalista e la giovane figlia. La coppia ha affrontato ormai tutte le prove possibili: dalla macchina della verità passando per il confronto con le suocere. All’appello mancano solo le famose sfere con le quali si confronteranno questa sera.



