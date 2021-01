PAOLO BROSIO E MARIA LAURA DE VITIS/ “Cattiverie atroci su papà”, offese web a 22enne

La loro storia tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis è però anche tempestata dalle critiche. “Se c’è una cosa che non saprei fare è fingere un rapporto con una ragazza, non ho mai organizzato nulla”, ha spiegato Brosio. L’ex gieffino è molto indignato per alcuni critiche feroci verso la sua giovane fidanzata come trapelato da un filmato: “Leggo commenti vergognosi in rete”, ha spiegato il giornalista, annunciando di aver già denunciato tutti. Uno degli ultimi casi, “un’offesa per Maria alla memoria del suo caro papà che morì quando lei aveva appena 8 anni, spezzata in due per il dolore di questa perdita immensa”, ha aggiunto Brosio.

Tornati in studio Paolo ha ribadito la gravità delle offese ricevute: “Non può andare dimenticata”, ha spiegato. “Il cyber bullismo è una cosa seria che va denunciata”, ha tuonato anche Maria Laura, “non ci si può nascondere dietro una tastiera”, ha aggiunto. “E’ una cattiveria atroce sul papà”, ha proseguito Paolo difendendo la giovane. A risollevare gli animi, una sorpresa musicale da parte di Bocelli che ha appreso anche lui del loro fidanzamento. “Io mi sento molto responsabile davanti a lei”, ha detto Brosio in lacrime, “credo ci sia un sentimento sincero reciproco e non va giudicato”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

PAOLO BROSIO E MARIA LAURA DE VITIS CONOSCONO LE SUOCERE

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, cosiddetti “Topolino e Topolina”, ospiti oggi di Domenica Live per rinnovare ancora una volta il loro amore dopo le feste di Natale. I due appaiono agli occhi di Barbara d’Urso sempre più innamorati. “Siamo sopravvissuti dal pandoro ed al panettone”, ha detto Laura alla conduttrice. I due fidanzati sono pronti a conoscere le rispettive suocere, ovvero la madre di Paolo, e quella di Laura, la signora Rossana. Mamma Rossana ha appena compiuto 59 anni ed è più piccola dello stesso Brosio, 64enne. Ma cosa ne pensa di questo fidanzamento? “Risponderò con la cosa più banale che c’è, se mia figlia è felice lo sono anche io”, ha commentato nello studio di Domenica Live.

Rossana non ha ancora conosciuto Anna, la consuocera e mamma di Paolo Brosio, in collegamento con la trasmissione. Prima di conoscere come sta proseguendo la loro storia, la mamma del giornalista ha commentato: “Non posso dire che Maria Laura non mi piaccia, cosa vuol dire, fisicamente? Ma è la fidanzata? Ai miei tempi il fidanzamento era in prova”.

PAOLO BROSIO E MARIA LAURA DE VITIS A DOMENICA LIVE

Anna, la mamma di Paolo Brosio si è detta “stupefatta” che “dall’oggi al domani qui si concluda”: questo il commento dopo la visione della storia d’amore del figlio con Maria Laura De Vitis. La giovane ha spiegato alla suocera cosa lo ha colpito di Paolo Brosio, a partire dall’educazione, dalla bontà e dai valori: “Mi vuole bene e me lo dimostra ogni giorno dalle piccole cose”, ha spiegato la 22enne. La giovane grazie al figlio Paolo starebbe percorrendo la strada verso la fede. L’altra consuocera, Rossana, ha ascoltato le parole di Brosio rispetto a cosa lo avrebbe colpito di Maria Laura: “Sono rimasto colpito dal suo modo di fare, dalla sua bellezza particolare perchè io nella mia vita ho sempre avuto belle ragazze più giovani ma lei aveva qualcosa di particolare”, ha commentato. A colpirlo, non solo il suo aspetto estetico ma anche per la sua passione per il mondo dello spettacolo, della comunicazione e per la sua intelligenza. “Potrei sposarmi di nuovo”, ha aggiunto Paolo svelando di aver ottenuto dopo cinque anni l’annullamento del matrimonio. “Potrei sposarmi in chiesa!”, ha aggiunto, “e questa cosa vorrei che fosse nella chiesa di San Giacomo a Medjugorje”.

