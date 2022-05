Maria Laura De Vitis, “Io e Alessandro siamo amici”/ “Non cerco l’amore ma…”

Maria Laura De Vitis fa chiarezza sul rapporto con Alessandro: “Siamo amici e…”

Maria Laura De Vitis si è confidata con Estefania Bernal. La naufraga dell’Isola dei Famosi ha spaccato il web per la sua relazione con Alessandro Iannoni. Alcuni hanno accusato Maria Laura di essersi approfittata di Alessandro e contro di lei aveva tuonato anche Carmen di Pietro. Maria Laura però appare sempre più determinata a proseguire questa avventura contando sulle sue forze. Parlando con Estefania, Maria Laura fa chiarezza sul suo rapporto con Alessandro: “Ora io e Alessandro siamo amici e mi faccio il mio percorso da sola in serenità. Se capita l’amore non mi tiro indietro ma non lo cerco”. Estefania è d’accordo con le sue parole e dice che è importante rischiare. Maria Laura De Vitis aggiunge: “Preferisco buttarmi e soffrire piuttosto che vivere di “se”. Odio l’indecisione. Sono contenta di essermi comportata così e lo rifarei”.

Sui social in molti si complimentano per l’atteggiamento di Maria Laura De Vitis sottolineando la sua bontà d’animo. C’è chi scrive: “Maria Laura a me piace, non mi interessa se ha deciso di mettere in atto strategie o meno dato che è un gioco. È comunque una brava ragazza, io la vedo sincera e continuerò a fare il tifo per lei”. C’è chi invece pensa che Maria Laura stia usando lo stesso copione della Pupa e il Secchione: “Maria Laura stesso copione di Pupa e secchione e tutto per non essere nominata”.

Maria Laura De Vitis si è allontanata da Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen Di Pietro aveva rivelato in una delle scorse puntate di non provare alcun sentimento per Maria Laura che non era riuscita a nascondere il dispiacere. Senza troppi giri di parole, il giovane naufrago ha rivelato di avere molti dubbi circa il comportamento assunto dall’ex Pupa nei suoi confronti e proprio per questo di voler continuare la sua avventura da solo: “È una bravissima ragazza ma quei dubbi che avevo all’inizio rimangono. Lei ha avuto tempo per studiare il personaggio mamma/figlio. Un po’ le faceva comodo al suo personaggio e per rimanere in gioco. Sono dubbi, alimentati da altri gesti, che non mi toglie nessuno dalla testa. Devo analizzare il caso qui. Forse me li toglierebbe una frequentazione fuori, ma non qui. Al momento resto della mia idea”.

Maria Laura non è riuscita a nascondere la sua delusione. Dopo aver ascoltato le parole di Iannoni, la De Vitis ha infatti deciso di intervenire per chiarire la sua posizione a tutti e ribadire i suoi sentimenti per il figlio della Di Pietro: “Non nego di esserci rimasta male e di essermi forse costruita un castello in aria. Forse sono entrata a gamba tesa, sono stata troppo invadente perché sentivo di avere poco tempo per conoscere una persona che mi piaceva. Io ci tenevo davvero. Ho esagerato. Le cose che pensavo di provare per te sono vere e lo dimostra la mia reazione. Ci sono rimasta male”. Ora Maria Laura ha deciso di continuare il percorso da sola.











