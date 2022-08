Maria Laura De Vitis lotta all’anoressia e guarigione/ “Ora vivo la mia seconda vita”

Maria Laura De Vitis la lotta all’anoressia: “Pesavo 45 chili”

Maria Laura De Vitis, dopo essere arrivata quinta all’Isola dei Famosi, ha ricordato la malattia che l’ha tenuta intrappolata nel suo corpo per due anni. In occasione di un’intervista rilasciata a FanPage, l’ex naufraga ha ripercorso i momenti bui legati all‘anoressia con cui ha dovuto fare i conti per diverso tempo.

La vincitrice de La Pupa e il Secchione al portale ha dichiarato: “Sono arrivata a 45 chili. Rischiavo la vita eppure pensavo di essere bellissima, super forte, ma sempre con qualcosa da togliere. Rifiutavo le uscite a cena e gli inviti ai compleanni oppure arrivavo dopo, solo perché il cibo mi mandava in tilt. E ancora: “Oltre a chiedere aiuto, è importante che scatti qualcosa dentro, per guarire devi deciderlo tu. Quando ho capito che mi stava dando dei consigli sbagliati e autodistruttivi, ho reagito”.

Maria Laura De Vitis festeggia un anno di guarigione dall’anoressia

Maria Laura De Vitis, nota per essere stata la fidanzata di Paolo Brosio, era molto diversa da oggi. L’ex naufraga era davvero molto magra, il cambiamento è evidente se si ripercorrono le sue vecchie foto, ma più di qualcosa è cambiato in lei. Oltre all’aspetto fisico, il volto televisivo ha ritrovato se stessa sconfiggendo la malattia.

Su Instagram, la modella ha festeggiato un anno di guarigione dall’anoressia con un post commovente: “Eccomi qui. Un anno dopo… Finalmente uscita dal tunnel nero in cui ero caduta. Ora vivo la mia seconda vita, fatta di luce, risate amici e serenità. Finalmente sono tornata ad essere me stessa. Voletevi bene”. Il messaggio body positive dell’ex pupa invita a volersi bene, a tenere a se stessi e al proprio corpo senza pregiudizi e ansie. Un traguardo, insomma, davvero molto importante e struggente per la De Vitis che si gode le vacanze dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

