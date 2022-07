Maria Laura De Vitis, “Mi sono fatta raggirare da Mercedesz”/ La confessione che…

Maria Laura De Vitis delusa da Mercedesz Henger: “Mi prendeva in giro e…”

Maria Laura De Vitis lancia una stoccata a Mercedesz Henger. La loro permanenza all’Isola dei Famosi non è stata sempre serena. Negli ultimi giorni di permanenza in Honduras, le due concorrenti si sono spesso scontrate. Mercedesz aveva accusato Maria Laura di parlarle alle spalle ma Maria Laura non ci sta e in un’intervista a SuperGuida TV replica a tono. La vincitrice della Pupa e il Secchione ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e dopo aver visionato alcuni clip di confessionali ha replicato a Mercedesz: “Essendo troppo buona mi sono fatta raggirare da lei e sono passata dalla parte del torto quando non penso di aver mai fatto nulla di male…”.

Maria Laura De Vitis ha poi commentato alcune recenti dichiarazioni di Mercedesz Henger. La naufraga aveva ammesso di essere rimasta delusa dal comportamento di Maria Laura nonostante le avesse offerto l’occasione più volte di dirsi le cose in faccia. Maria Laura ha tuonato: “Lei assieme ad altri naufraghi nei confessionali mi metteva in discussione e mi prendeva in giro. Trovo ipocrita questa dichiarazione che lei ha fatto. Le ho sempre detto quello che pensavo in faccia”. Maria Laura De Vitis apre alla possibilità di un’amicizia con Mercedesz fuori dal contesto del reality: “Pur avendo caratteri diversi ci siamo volute bene. Se ci fosse la possibilità di vederla fuori dal contesto del reality ne sarei felice”. Tra loro nascerà un’amicizia?

Maria Laura De Vitis commenta il percorso all’Isola dei Famosi

Maria Laura De Vitis è entrata in corsa all’Isola dei Famosi. Dopo la vittoria alla Pupa e il Secchione, la ragazza si è trovata catapultata nel reality e per lei non è stato facile. Nell’intervista a SuperGuida Tv ha infatti rivelato: “E’ stata un’esperienza difficile, dura e imprevedibile. Non è stato facile passare da un contesto come La Pupa e il Secchione in cui ero truccata e pettinata all’Isola dei Famosi in cui mi sono mostrata al naturale. Sono stata soddisfatta per il percorso che ho fatto perché non pensavo di potermi adattare così facilmente alla vita da naufraga. Mi sono sorpresa da sola e ho tirato fuori la grinta che avevo. Quando pensavo di mollare ho resistito e tante volte ho anche vinto. La mia più grande vittoria poi è stata arrivare in finale. Ho dovuto fare il doppio della fatica per integrarmi nel gruppo e per farmi apprezzare dal pubblico a casa”.

Maria Laura si è sentita accolta dal resto dei naufraghi anche se con il passare dei giorni si è sentita messa sotto la lente di ingrandimento. A far suscitare il sospetto nei nai naufraghi il suo interesse nei confronti di Alessandro: “Il primo giorno mi sono sentita accolta dagli altri naufraghi. Con il passare dei giorni però percepivo che gli altri avevano dei dubbi sul mio ruolo all’Isola. Hanno iniziato ad attaccarmi soprattutto quando ho mostrato interesse nei confronti di Alessandro. Dopo la prima settimana ho iniziato ad aprirmi di più e questo ha permesso ai naufraghi di conoscermi meglio. In quel momento sono stata più serena e ho avuto la possibilità di intrecciare dei rapporti con i naufraghi”, ha rivelato.











