Maria Laura De Vitis si dichiara a Luca Daffrè?/ Carezze e sorrisi in riva al mare…

Alla finalissima dell‘Isola dei Famosi 2022 manca davvero poco e gli ultimi giorni potrebbero regalare una piacevole sorpresa ai fan. Se per scoprire cosa accadrà tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi sarà necessario aspettare il rientro in Italia della figlia di Eva Henger dopo il ritiro del fratello di Guendalina, il rapporto tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè potrebbe evolversi in modo sorprendente. Entrambi sono giunti in Honduras in ritardo rispetto agli altri concorrenti, ma sono comunque riusciti a conquistare la fiducia del pubblico e la finale del 27 giugno.

Dopo la puntata con Ilary Blasi, tornati sulla spiaggia, Maria Laura e Luca hanno espresso la propria felicità alle telecamere le cui immagini sono state mostrate nel corso del daytime del 21 giugno e, tra i due, non sono mancati sguardi complici.

Maria Laura De Vitis non ha mai nascosto di provare un interesse per Luca Daffrè il quale, a sua volta, giunto in Honduras con un’opinione della vincitrice de La pupa e il secchione show 2022, ha ammesso di aver cambiato idea dopo averla conosciuta. Tra i due, nel corso delle settimane, non sono mancati sguardi, sorrisi, scherzi e battutine. Nelle scorse ore, poi, ad un passo dalla finale, la De Vitis ha ammesso di essere felice di poter concludere l’esperienza della sua vita da naufraga con Luca.

“Questa posizione da finalista me la sono sudata. Ho fatto parecchie nomination e le ho superate tutte ed è per questo che è ancora più bella”, dice Maria Laura. “Ce l’ho fatta, anche insieme a te. Sono felice che sia rimasta anche Carmen. Sono felice di essere arrivato in finale con voi“, conclude.

