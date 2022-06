Isola dei Famosi 2022, pagelle semifinale e finalisti/ Nick ritorna, Carmen in lacrime, Edoardo ritirato

Pagelle Semifinale Isola dei Famosi 2022: Edoardo Tavassi che peccato!

Si è conclusa la semifinale dell’Isola dei Famosi 2022 con l’abbandono di Edoardo Tavassi che a seguito di un incidente al ginocchio da dovuto abbandonare l’Honduras per fare ritorno in Italia. Lui è stato uno di questi personaggi più iconici di tutta l’Isola dei Famosi fin dal primo giorno in cui è approdato, uscendo ad un passo dalla finale (Voto 8). Durante la serata i naufraghi si sono aggiudicati un posto in finale e coloro che hanno fatto definitivamente ritorno in Italia sono stati: Estefania Bernal e Pamela Petrarolo che hanno perso durante il televoto flash contro Nick Luciani che dopo aver perso al primo televoto della serata è riuscito comunque a tornare su Playa Palapa per combattere fino all’ultimo per la vittoria (Voto 7,5).

Nicolas Vaporidis ha accusato molto l’abbandono del suo più grande amico. Il concorrente durante l’ultimo saluto non è riuscito a trattenere le lacrime e ha confessato alla conduttrice: “Fantasticavamo sul finire l’esperienza insieme, sul buffet dell’hotel e sul volo di ritorno, è una persona speciale”. Per Nicolas Vaporidis la semifinale si è conclusa con un amico in meno anche se l’attore ha ammesso di non voler perdere i contatti con il suo grande amico anche dopo questa esperienza (Voto 8). Luca Daffrè questa sera ha concluso la semifinale con la medaglia da leader che è riuscito a conquistare rimanendo appeso per 1minuto e 20 battendo tutti gli altri concorrenti (Voto 7,5).

Semifinale Isola dei Famosi 2022: Carmen Di Pietro in lacrime

Durante il saluto ad Edoardo Tavassi all‘Isola dei Famosi 2022 Carmen Di Pietro non appena ha saputo della notizia ha iniziato a piangere accusandosi di essere stata la causa dell’infortunio del suo amico che l’ha poi tranquillizzata ammettendo: “Prima o poi dovevo uscire dall’Acqua”. La concorrente questa sera ha dato sfoggio a tutte le sue abilità di veggente dilettandosi nella lettura della mano ai suoi compagni d’avventura e ad Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino (Voto 8).

Anche Mercedesz Henger ha dovuto salutare prima degli altri naufraghi Edoardo Tavassi, nonostante durante questa settimana i due avessero nuovamente litigato. I due non hanno negato l’affetto che gli lega e hanno ammesso pubblicamente che continueranno la loro conoscenza rientrati in Italia e lontano dalle telecamere (Voto 8). Maria Laura De Vitis questa sera ha cercato di conquistare la finale durante la prima prova tra tutti i naufraghi cercando di evadere le regole e rimanendo qualche secondo in più di tutti gli altri concorrenti in una posizione favorevole, purtroppo per lei gli autori del programma dopo aver notato questa scorrettezza hanno deciso di dare la vittoria a Luca Daffrè che aveva ceduto poco prima della ragazza. (Voto 7,5).

