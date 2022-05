Maria Laura De Vitis travolta dalle critiche/ Ha preso in giro Alessandro?

Maria Laura De Vitis travolta dalle critiche: “Sono venuta all’Isola…”

Maria Laura De Vitis ha ricevuto il bacio di Giuda da Fabrizia Santarelli nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi. La ragazza ha smascherato Maria Laura rimproverandola di non pensare al bene degli altri naufraghi. Dal canto suo Maria Laura ha però spiegato a Fabrizia di essersi data da fare in questi giorni e pertanto non è sembrata d’accordo con le parole della concorrente. Maria Laura ha poi sentenziato: “Sono venuta sull’Isola per portare una ventata di positività. Sono meglio i sorrisi che l’arrampicarsi sugli alberi”. Fabrizia Santarelli però non ha condiviso la sua posizione. In questi giorni Maria Laura è stata nel mirino anche di Edoardo Tavassi che ha visto con sospetto il suo avvicinamento ad Alessandro. Secondo Edoardo la ragazza si sarebbe approfittata di Alessandro.

Maria Laura De Vitis è approdata all’Isola dei Famosi, con uno scopo ben preciso, quello di conoscere a fondo Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen Di Pietro non è stato certamente indifferente alle attenzioni della new entry. Tra i due pochissimi giorni fa è persino scattato il primo bacio a stampo. Edoardo, non vedendo trasparenza nel comportamento di Maria Laura, ha sentito il bisogno di esternare i suoi dubbi al suo amico e compagno d’avventura Nicolas Vaporidis. Edoardo Tavassi parlando di Maria Laura De Vitis ha detto: “Non gli frega niente di Alessandro“.

Durante la diretta di venerdì 13 maggio, Maria Laura De Vitis è una delle protagoniste. Prima di tutto si salva dal televoto insieme a Lory ed Edoardo, ad uscire è Marco. L’ex pupa ammette che l’esito è totalmente inaspettato, è molto contenta e conferma di essere ancora più determinata di prima. Nel corso della serata, la conduttrice Ilary Blasi manda in onda un video in cui la ragazza si confida con Carmen e ammette di essere infastidita dalle affermazioni di Mercedesz. La figlia di Eva Henger infatti ha criticato Maria Laura poiché passa molto tempo con Carmen e meno con Alessandro. Il rapporto tra l’ex pupa e il giovane è altalenante, ma tra i due è scoccato una bacio proprio davanti agli occhi della madre, che non reagisce bene e invita il figlio a non farle vedere certe cose. Il comportamento di Maria Laura continua a destare critiche da parte di alcuni compagni, come Edoardo, Nicolas, Mercedesz e Guendalina. Anche Lory ha dei dubbi su di lei, ma, allo stesso tempo, è anche una confidente per Maria Laura, che si lamenta del distacco di Alessandro proprio con lei. Del Santo conferma i sospetti dell’ex pupa; infatti, è evidente che il ragazzo sia scostante e che la trascuri. Maria Laura, nonostante sia seccata, ribadisce di essere determinata a conquistarlo e a non cambiare idea. In seguito, si torna a parlare del trio, composto da Carmen, Alessandro e Maria Laura. Lo Spirito dell’Isola chiede a Carmen di fare una scelta: ottenere delle ricompense e consentire al figlio di andare in una capanna con Maria Laura o rinunciare a tutto non permettere ad Alessandro di passare del tempo con l’ex pupa.

Prima di sapere cosa deciderà la showgirl, Ilary Blasi manda in onda una clip in cui emerge come, in questi giorni, Carmen abbia architettato un piano per allontanare la giovane dal figlio, ossia farla somigliare a lei. Alessandro si è accorto della cosa e sostiene che Maria Laura sia diventata un clone della madre. Della stessa opinione sono altri naufraghi che, proprio per questo, pensano che la ragazza sia falsa. Al termine della clip, Carmen conferma tutto e dice a Maria Laura che è furba, ma che lei aspetta un suo passo falso. In tutta risposta, la giovane sostiene che sull’isola dei famosi si possa fingere per un paio di giorni e di essere sempre sincera con tutti. Carmen però non ci crede. Alessandro interviene affermando che sull’isola dei famosi vorrebbe mantenere solo un rapporto d’amicizia con Maria Laura e vedere se in un futuro ci sarà dell’altro. Dallo studio interviene Vladimir che chiede alla giovane di elencare le somiglianze tra Alessandro e Paolo Brosio, l’ex fidanzato. Maria Laura dice la generosità, l’altruismo e la bontà d’animo. Alla fine, Carmen deve fare la sua scelta e, dopo diverse perplessità, accetta. Può quindi mangiare il piatto di spaghetti, mentre i due giovani prendono le chiavi del monolocale. Nel corso della nomination, Maria Laura e Alessandro, essendo leader sono immuni e hanno il compito di nominare due compagni. Optano per Lory e Nick. Il concorrente più votato dai naufraghi è Nicolas. Il quarto nome spetta ancora alla coppia leader: se Alessandro vorrebbe nominare Mercedesz, la ragazza punterebbe invece a Blind. I due non si decidono ed è l’ex pupa a prendere il sopravvento, facendo il nome di Blind poiché lo conosce meno. Il disappunto di Alessandro è palese. Maria Laura prosegue la sua permanenza sull’Isola dei Famosi.











