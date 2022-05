Maria Laura De Vitis vs Mila Suarez e Emy Buono/ “Hanno voluto ferirmi ma…”

Maria Laura De Vitis è delusa da Emy Buono e Mila Suarez

Martedì 26 aprile si è svolta la semifinale de La pupa e il secchione show. Maria Laura De Vitis è senza secchione e, nel corso della settimana, è stata bersagliata dalla pupa Mila Suarez e da altri compagni. Maria Laura è stata presa in giro per la sua relazione precedente con Paolo Brosio e ha ricevuto diversi commenti poco gentili da parte degli altri, nonostante lei avesse chiaramente detto di non voler più parlare di questa storia. In particolare, Maria Laura si è scontrata con Mila, che ha attaccato con veemenza la ragazza, sottolineando che si trova nel programma solo grazie alla relazione con Brosio. Tornati in studio, Maria Laura si difende e si dice delusa anche dai commenti di Emy. Scatta una lunga discussione contro Mila, che continua ad attaccare Maria Laura. Proseguendo con la serata, la conduttrice manda in onda un video in cui la pupa, essendo senza secchione, prova a convincere alcuni concorrenti ad abbandonare l’attuale pupa per fare coppia con lei. Maria Laura, sotto le spoglie di pupa insidiosa, prova ad ammaliare alcuni secchioni, attirandoli verso di lei. La ragazza tenta di sedurre Aristide, Mirko, Alessandro e Gianmarco (con cui tuttavia continua a non esserci un rapporto pacifico e civile).

Maria Laura De Vitis, lite con Mila Suarez per Brosio/ "Non l'ho usato per fare TV!"

Terminata la clip, Barbara D’Urso invita i secchioni, chiusi in un privè, a dire se vogliono o meno stare in coppia con Maria Laura. La conduttrice convoca, uno a uno, i secchioni per conoscere la loro scelta: Alessandro preferisce continuare il percorso con Emy, Mirko (in coppia con Asia Valente) conferma la sua pupa attuale; Aristide, insieme ad Elena Morali, non sceglie Maria Laura e Gianmarco rifiuta categoricamente di fare coppia con la pupa. Prima delle scelte dei secchioni, Barbara D’Urso aveva precisato che, nel caso in cui Maria Laura non avesse dovuto essere scelta da nessuno, il suo destino sarebbe stato scritto dentro la busta custodita da Federico Fashion Style. Dato che la situazione è proprio questa, la conduttrice legge il contenuto nella busta: Maria Laura farà coppia con Edoardo Baietti, l’altro secchione spaiato. I due devono però giocarsi l’accesso alla finale sfidando un’altra coppia al Bagno di Cultura. Maria Laura ed Edoardo si scontrano con Ilaria e Alessio e, dopo un accesso scontro, a dover abbandonare La pupa e il secchione show è la coppia composta da Ilaria ed Alessio, mentre Maria Laura ed Edoardo accedono alla finale del reality.

Maria Laura De Vitis/ Come se la caverà nei panni della Pupa Insidiosa?

Maria Laura De Vitis replica alle accuse di Mila Suarez: “Non mi vergogno di…”

Maria Laura De Vitis fra qualche settimana volerà in Honduras dove diventerà a tutti gli effetti una naufraga de L’Isola dei Famosi. Nella puntata della Pupa e il Secchione, Maria Laura ha però litigato con Mila Suarez che l’ha accusata di aver sfruttato Paolo Brosio per popolarità. Maria Laura ha però prontamente replicato: “Essere messa in ridicolo per la persona che ho frequentato prima, sinceramente non lo accetto. Soprattutto perché venuto è fuori dalla bocca di una persona che qui reputo ‘zero’ qui dentro. Non l’ho mai sopportata e da oggi il nostro rapporto non si potrà più riallacciare. Sono qua per essere Maria Laura non la ex di Paolo Brosio, basta parlare di lui”. Mila Suarez però non ci sta e in confessionale rivela: “Quando sente il nome di Paolo Brosio le dà molto fastidio perché vuol dire che l’ha utilizzato nel passato solo per andare in televisione. Paolo Brosio lo conosco e se oggi Maria Laura è qui a fare questo programma deve dire grazie a Paolo Brosio”.

Mila Suarez Vs Maria Laura "Gatta morta, è stata con uno di 70 anni"/ Lite per Brosio

Maria Laura però ribatte di voler essere considerata per quello che è e non per la sua storia passata con Brosio: “Io e Paolo ci siamo voluti bene e ce ne vogliamo tutt’ora. Tornassi indietro lo rifarei altre tremila volte. Non sono pentita e non me ne vergogno. Detto ciò non accetto che non sia stata rispettata la mia volontà di non parlare semplicemente delle mie relazioni passate. Io non ho usato un tono inquisitorio con nessuno. Hanno voluto ferirmi su qualcosa che preferivo non toccare. Ne ho parlato ampiamente. Mi ha stupito Emy e non mi aspettavo di Mila. […] Non me ne vergogno di essere stata con Paolo, ne ho parlato per mesi e mesi. Semplicemente qua voglio essere Maria Laura”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA