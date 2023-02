Maria Legrottaglie, mamma di Sarah Altobello/ Sorpresa per la figlia al GF Vip?

Alfonso Signorini annuncia una sorpresa per Sarah Altobello al GF Vip: la mamma di nuovo ospite?

In vista della prossima diretta del Grande Fratello Vip sono in arrivo nuovi temi scottanti e possibili scontri, ma per alcuni concorrenti sono previste delle sorprese all’insegna dell’emozione. Come annunciato da Alfonso Signorini nel corso dell’ultimo daytime, per Sarah Altobello ci sarà una visita speciale all’interno della casa del GF Vip, senza però rilasciare ulteriori dettagli in merito. A detta di molti potrebbe essere nuovamente la madre, Maria Legrottaglie, a varcare la porta rossa.

Il mistero riguardo la sorpresa nei confronti di Sarah Altobello ha conquistato la curiosità dei fan, costantemente alla ricerca di notizie e tracce che possano fare chiarezza sull’identità della persona che questa sera farà visita alla showgirl. Considerati i legami affettivi della vippona, è lecito pensare che la persona che questa sera varcherà la porta rossa per donarle nuova serenità sia nuovamente la madre, Maria Legrottaglie. Quest’ultima ha già fatto visita alla figlia, Sarah Altobello, diverse settimane fa e con evidente commozione da parte della diretta interessata. Nonostante la distanza temporale ravvicinata, non è possibile escludere del tutto la possibilità che la madre della vippona entri nuovamente in Casa per un messaggio d’amore nei confronti della figlia.

Maria Legrottaglie, madre di Sarah Altobello: l’ultima sorpresa al GF Vip

Maria Legrottaglie, madre di Sarah Altobello, è infatti sempre al fianco della figlia durante le sue esperienze televisive. Già ai tempi de l’Isola dei famosi nel 2019 la donna era presenza fissa in studio al fine di offrire costantemente la propria vicinanza e supporto alla showgirl. Spesso nel corso delle puntate veniva proposto il collegamento tra le due, a dimostrazione di un rapporto madre e figlia carico d’amore e intesa. Con tale premessa, sarebbe dunque giustificato il ritorno di Maria Legrottaglie come ospite a distanza di poche settimane.

Il precedente di inizio gennaio aveva lasciato grande emozione nel cuore non solo della diretta interessata, Sarah Altobello, ma anche dei telespettatori. Il messaggio di Maria Legrottaglie era stato particolarmente toccante e denso d’amore: “Siamo orgogliosi di te: io e tuo padre abbiamo voluto il meglio per te anche se tu non hai continuato a studiare. Noi ci siamo sentiti male perché volevamo il massimo, ma oggi siamo orgogliosi di te“. Queste le dolci parole di Maria Legrottaglie, madre di Sarah Altobello, che in quell’occasione aggiunse anche qualche frecciatina riconducibile a Nikita Pelizon: Tu sei stata l’unica ad essere vicina a tante persone, dicono cose cattive dalla mattina alla sera in questa Casa: come si è permessa Nikita di dirti che sei un’arrampicatrice sociale?”.











