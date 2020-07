Maria Luisa Jacobelli/ Curve mozzafiato per la tentatrice di Temptation Island 2020

Maria Luisa Jacobelli è una delle bellissime tentatrici di Temptation Island 2020 che, con la sua bellezza e le sue curve mozzafiato, è pronta a far girare la testa ai fidanzati del programma dell’amore. Capelli lunghi e scuri, curve perfette e un viso bellissimo rendono Maria Luisa Jacobelli una delle ragazze single più belle della nuova edizione di Temptation Island. Figlia di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è cresciuta con lo sport nelle vene ed è proprio nello sport che ha cominciato a muovere i primi passi della sua carriera che, dopo la partecipazione alla trasmissione di canale 5, potrebbe subire una svolta. Nonostante sia bellissima, Maria Luisa ha cercato di farsi strada studiando e trasformando la sua passione per lo sport in un lavoro. Maria Luisa, infatti, è la conduttrice Top Calcio 24. All’interno della trasmissione, la Jacobelli sfoggia tutte le sue doti professionali. Nonostante, tuttavia, abbia una carriera giornalistica, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura accettando di diventare una tentatrice.

MARIA LUISA JACOBELLI, LA TENTATRICE SARA’ LA NUOVA DILETTA LEOTTA?

Napoletana, 28 anni, bellissima e con una carriera da conduttrice sportiva per Maria Luisa Jacobelli che, in molti, considerano la naturale erede di Diletta Leotta. Esattamente come la più illustre carriera, Maria Luisa è molto attiva anche su Instagram dove è solita regalare ai suoi 162mila followers foto in cui mette in mostra un fisico reso statuario dalle sue curve mozzafiato. Nel villaggio di Temptation Island 2020 è pronta a far girare la testa ai fidanzati che potrebbero perdere la testa per lei. La sua partecipazione al programma dell’amore fa intuire come, nella sua vita, non ci sia un fidanzato. La Jacobelli lo troverà nel programma condotto da Filippo Bisciglia? I fans del programma, già conquistati dalla sua bellezza, non escludono di poterla trovare sul trono di Uomini e Donne a settembre. Dopo aver dedicato la propria carriera allo sport, la Jacobelli si lascerà sedurre dal mondo di Maria De Filippi?





© RIPRODUZIONE RISERVATA