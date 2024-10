Elena Sofia Ricci, chi sono le figlie Maria Mainetti e Emma Quartullo

Maria Mainetti e Emma Quartullo sono le figlie di Elena Sofia Ricci, l’attrice di tantissime fiction e serie tv di successo che negli anni hanno raccolto ascolti record. Due figlie molto amate e nate da due storie d’amore diverse, visto che Maria Mainetti è nata dalla relazione con Stefano Mainetti, mentre Emma dall’amore con Pino Quartullo. Emma Quartullo è nata dall’amore tra Elena Sofia Ricci e il regista ed attore Pino Quartullo e si è fatta conoscere dal grande pubblico di Rai1 visto che ha recitato proprio accanto alla mamma nella fiction “Vivi e Lascia Vivere”, un grande talento che si è fatto apprezzare in un ruolo non banale e consapevole anche del peso della madre. Non solo attrice, visto che Emma ha una grandissima passione per la fotografia e il pianoforte nella vita.

Dalle pagine del Corriere della sera, Elena Sofia Ricci parlando del suo ruolo di madre ha dichiarato: “più brava a stare in ascolto, a stare vicina con l’anima e meno coccolona, mentre mio marito è più bravo in questo. Però per le mie figlie ci sono sempre. Penso di avere una buona intelligenza emotiva”.

Maria Mainetti e Emma Quartullo: il rapporto delle figlie con mamma Elena Sofia Ricci

Maria Mainetti e Emma Quartullo sono due figlie molto legate alla madre Elena Sofia Ricci, nonostante i tanti impegni di lavoro, la mamma c’è sempre stata con loro accompagnandole in tutte le fasi più delicate della loro vita. Una mamma presente che ha cercato di non far mancare mai nulla ad entrambe. Maria Mainetti è nata dal matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti e proprio la figlia parlando della mamma l’ha descritta come una persona giusta. La stessa attrice dalle pagine di Vanity Fair ha commentato la questione ammettendo: “Voleva dire che non sono stata né una mamma troppo cattiva ma nemmeno troppo brava, sono stata giusta”.

L’attrice è legatissima ad entrambe le figlie e spesso sui social non perde occasione di far loro delle dediche come quando in occasione del compleanno di Emma le ha scritto “Sei sempre stata il piccolo sole che ha illuminato la mia vita, quella luce che desideravo da quando ero all’asilo, ti sognavo e immaginavo nei miei giochi di bambina” le parole dell’attrice toscana tra le colonne del Corriere della sera.