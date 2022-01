Maria, moglie morta di Enzo Avitabile/ “Ho fatto da papà e mamma per le mie figlie”

Maria è la moglie morta di Enzo Avitabile: una tragedia enorme per il cantante che improvvisamente si è ritrovato a dover affrontare un lutto e a ricoprire il duplice ruolo di genitori per le due figlie. Maria è morta nel 2002: una morte che ha cambiato la vita del sassofonista, compositore, musicista e cantautore italiano e di cui ha parlato in rarissime occasioni. La morte della moglie Maria ha segnato anche l’inizio di un lungo periodo di difficoltà economiche per l’artista che, ritrovatosi a dover fare da padre e madre, ha lasciato il mondo della musica per dedicarsi alle figlie. Per fortuna in un momento molto critico ha potuto contare sul supporto e l’aiuto dell’amico Red Canzian dei Pooh.

L’artista, infatti, ha dovuto crescere da solo le due figlie Connie e Angela con cui ha un rapporto bellissimo. Proprio Avitabile, dalle pagine de La Repubblica ha raccontato: “loro mi hanno fatto capire come potevo fare da papà e da mamma, sono state figlie e sorelle e oculate amministratrici finanziarie”.

Enzo Avitabile e la morte della moglie Maria: un grande dolore

Nonostante la morte della moglie Maria, Enzo Avitabile è riuscito a crescere a da solo le due figlie Connie e Angela tornando anche a fare musica. Papà premuroso ed attento, Enzo oggi è anche nonno di nipoti come confermano alcuni scatti pubblicati sui social. Le figlie Connie e Angela sono molto orgogliose del suo papà e non perdono occasione per dimostrargli il loro amore e sostenerlo quando è impegnato in un nuovi progetti musicali. Una famiglia felice ed unita quella dell’artista napoletano che è riuscito a trasformare il dolore per la morte della moglie in un punto di forza dedicandosi alle sue figlie e alla famiglia.

La vita a volte ci mette dinanzi a delle realtà davvero terribile, ma sta a noi reagire. Enzo Avitabile ha dimostrato di essere un grande uomo e padre.



