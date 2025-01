Durante la puntata del Grande Fratello di mercoledì 8 gennaio 2025 le due Non è la Rai hanno ricevuto un’amara sorpresa da parte degli autori del Grande Fratello. Ad entrare di sottecchi – ma solo momentaneamente – sono state Maria Monsè e la figlia Perla Maria, le quali hanno fatto il loro ingresso per togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo l’eliminazione. Ora che lo studio è attaccato alla casa del Grande Fratello, è molto più facile per i concorrenti incontrarsi anche dopo l’uscita, e così è stato.

La prima ad entrare è stata Maria Monsè, che ha esordito dicendo che Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo – che da questo momento in poi giocheranno come identità separate – non sono due vere signore. “Sembri un canarino“, hanno detto le Non è la Rai guardando il vestito giallo. Da qui è partito l’attacco tra le tre donne, che non si sono risparmiate neanche una frecciata. Alfonso Signorini è poi intervenuto aggiungendo il carico da novanta e mandando in onda un reel dove si vede il chirurgo di Maria Monsè che ammette di aver fatto trattamenti di favore a Ilaria Galassi e non solo, spiega anche che effettivamente era stato contattato dalla sua cliente che lo ha raccomandato di avere un occhio di riguardo verso l’ex Non è la Rai.

Maria Monsè contro Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi: “Mi ha chiamato per l’assicurazione”

Maria Monsè ha poi rivelato un altro fatto avvenuto qualche tempo fa. Secondo la giornalista, Pamela Petrarolo l’avrebbe contattata per proporle un’assicurazione quando lavorava in quell’ambito. “Se qualcuno ti sta davvero antipatico non lo chiami“, ha detto la Monsè, mentre Pamela si è difesa dicendo di essere stata orgogliosa di aver cercato clienti in un momento in cui aveva bisogno di lavorare per i suoi figli. “Vorrei dire che anche averti mandato questo messaggio mentre lavoravo, non vuol dire che siamo amiche per la pelle“.

Successivamente è entrata anche Perla Maria, che si è dimostrata agguerritissima contro le due Non è la Rai. “Siete state due maleducate perchè non ci avete nemmeno salutate quando siamo andate via“. Ilaria Galassi, di contro ha risposto di essere stata felicissima di averle viste uscire dato che evidentemente, le tre donne non si sopportavano. In ogni caso, insulti a parte, l’incontro tra Maria Monsè si è concluso con un “Tik Tok” e un balletto che hanno fatto per smorzare un po’ gli animi.