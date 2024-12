Si fanno sempre più accese le tensioni tra Ilaria Galassi e la nuova concorrente del Grande Fratello 2024 Maria Monsè, tanto che nelle ultime ore sono arrivate frecciate non da poco. La Non è La Rai ha continuato la diatriba dopo aver nominato mamma e figlia nella scorsa puntata, cosa che non è passata inosservata alle due donne. Queste ultime si sono infatti dette deluse per il comportamento della coinquilina, e si sono sentite ferite dopo che ha fatto il suo nome.

Non solo, Maria Monsè e la figlia Perla Maria hanno chiesto spiegazioni alla Galassi, che non si è mostrata molto accogliente nel rispondere alle compagne. Anzi, la sua risposta è stata piuttosto fredda: ha spiegato che devono aspettarsi di finire in nomination dopo tre mesi all’interno del programma, giustificazioni che però non hanno calmato mamma e figlia. Maria Monsè ha dunque attuato una sorta di vendetta verbale, confidando a Chiara Cainelli un segreto decisamente personale che riguarda presunte punturine al viso fatte da Ilaria Galassi presso il suo chirurgo. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutti i dettagli sulla confidenza della Monsè all’amica al Grande Fratello.

Non è la Rai e Maria Monsè, guerra aperta: “Ho i messaggi che testimoniano tutto”

Sono giorni che le Non è la Rai e Maria Monsè mostrano davanti alle telecamere di non sopportarsi. Ed è così che la bomba è esplosa dopo poco tempo con accuse inedite da parte di Maria Monsè: “Le ho fatto fare trattamenti gratis”, ha raccontato alla Cainelli: “le punturine sul viso. Mi ha detto che non si sentiva bene con il suo visto e dove andassi io. Io addirittura ci pensavo”. Un bel sassolino dalla scarpa tolto per via della rabbia della nomination, che ha lasciato di stucco i fan del Grande Fratello.

Temendo di non essere creduta, Maria Monsè ha spiegato di avere anche tutti i messaggi che testimoniano quanto ha dichiarato ma Ilaria Galassi ha negato tutto, difendendosi dicendo di aver conosciuto la showgirl solo qui nel reality. Dove sta la verità? “Anche se mi dimentico le cose ho i messaggi che lo testimoniano”, spiega Maria Monsè a Chiara Cainelli, “ecco perché mi sono incavolata. Ho chiamato il chirurgo dove andavo io e lui non la conosceva..“. Dopo la conversazione, la donna ha anche svelato a quali trattamenti si è sottoposta la Galassi ma la regia del Grande Fratello ha subito attivato la censura.