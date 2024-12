Grande Fratello 2024, chi sono i concorrenti al televoto

Questa sera, lunedì 30 dicembre, va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello 2024. Tra i numerosi temi, argomenti e dibattiti che arricchiranno la diretta, inerenti alle dinamiche tra i concorrenti avvenute negli ultimi giorni, ci sarà spazio anche per una nuova eliminazione. Nella precedente puntata sono finiti al televoto Emanuele Fiori, Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini e le Monsè, il duo composto da Maria Monsè e dalla figlia Perla Maria Paravia: chi di loro dovrà abbandonare la Casa?

Tra tutti i concorrenti a rischio, quella che ha calamitato a sé le principali dinamiche dell’ultimo periodo è sicuramente Zeudi; l’ex Miss Italia, infatti, ha instaurato un rapporto di grande complicità con Helena Prestes che ha fatto parecchio parlare di sé, dentro e fuori dalla Casa, e che proprio negli ultimi giorni sembra essersi incrinato. Rispetto a Bernardo, le Monsè ed Emanuele, anche loro come lei tra le new entry del programma, la modella potrebbe dunque essersi messa maggiormente in mostra ed essere entrata nel cuore del pubblico.

Eliminato Grande Fratello 2024: le Monsè rischiano grosso

Ma chi sarà l’eliminato del Grande Fratello 2024 nella puntata di questa sera? Secondo i sondaggi rilevati sul sito grandefratello.forumfree, Zeudi Di Palma è la più amata dal pubblico con il 30% di voti e dunque è la concorrente che meno rischia l’eliminazione dal programma. Immediatamente alle sue spalle troviamo Bernardo Cherubini al 29%, mentre leggermente più distanziati si posizionano Emanuele Fiori al 22% e le Monsè al 19%; sono proprio mamma e figlia, dunque, le principali indiziate all’eliminazione che avverrà questa sera.

Trattasi ovviamente di sondaggi e percentuali provvisorie; le cose, infatti, potrebbero cambiare nel corso della giornata e solo questa sera, attraverso il consueto comunicato letto da Alfonso Signorini in diretta, si scoprirà chi dovrà per sempre abbandonare la Casa e i sogni di vittoria.