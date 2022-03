Maria Monsè attacca Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo/ “Voglio vedere quanto durerà”

Durante la puntata di Mattino 5, Maria Monsè è stata ospite da Federica Panicucci per dire la sua in merito a quanto accaduto durante l’ultima puntata del reality. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato di quanto accaduto nel rapporto tra Lulù Selassié e Jessica che negli ultimi giorni si è incrinato proprio con l’avvicinarsi della finale.

Nella puntata di ieri le sorelle sono state protagoniste di un’accesa discussione sulla scia di quanto accaduto durante la puntata dello scorso giovedì quando dopo la puntata Jessica Selassié ha confessato di voler vincere il reality per aiutare la propria famiglia che al momento è molto in difficoltà.

Maria Monsè scettica sulla relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Maria Monsè, che all’interno della casa non ha mai avuto un buon rapporto con le principesse ha ammesso: “Ci sono troppe contraddizioni in quello che dichiarano, prima dicono di essere troppo umili perchè per il livello della loro nobiltà dovrebbero essere ancora più snob, poi dichiarano di aver bisogno di soldi per delle gravi problematiche”.

A Mattino 5 la presentatrice ha voluto far rivedere il momento in cui Lulù Selassié ha mostrato la sua linea della vita mettendo in risalto tutte le difficoltà ma soprattutto il lieto fine della sua storia, l’incontro con Manuel Bortuzzo. Maria Monsè però scetticamente ha commentato: “In quanto ragazza viziata, voglio vedere quanto durerà con Manuel, lui è sicuramente innamorato, lei dovrà fare parecchi sacrifici rispetto a tutti i vizi che ha. Dentro la casa è tutto facile”.

