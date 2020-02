Maria Monsè/ Foto, dopo un doppio compleanno torna in tv per La Pupa e il Secchione

Maria Monsè è tra gli ospiti della finale de La Pupa e il Secchione e viceversa. La donna è reduce dal doppio festeggiamento che l’ha vista spegnere 46 anni e allo stesso tempo il compleanno del marito Salvatore Paravia. “Tra pochi giorni ci sarà un doppio festeggiamento”, aveva detto pochi giorni prima del grande evento su Instagram, “posso solo dirvi, per anticiparvi qualcosa, che in questa foto indosso i colori perfetti del dress code: il rosso ed il bianco“. Al suo fianco troviamo non solo Paravia, ma anche la figlia nata dal loro amore, Perla, tutti e tre a bordo piscina. Clicca qui per guardare la foto di Maria Monsè. Per festeggiare alla grande, la bella catanese e il suo consorte hanno deciso di andare al ristorante con la figlia, ma prima si sono concessi un bel massaggio, sorseggiando un po’ di bollicine. “Bisognerebbe dire la verità perchè il vero, come il nero, sta bene su tutto”, dice invece per promuovere il suo libro La vita è una questione di verità, pubblicato dalla Diamond Editrice e realizzato a quattro mani con lo scrittore Simone Di Matteo. “L’intento è quello di offrire agli altri la possibilità di attingere a queste mie esperienze e trovare incoraggiamento in quel mantra che ci ha guidato mentre scrivevamo queste pagine”, sottolinea la Monsè durante l’evento di presentazione a Roma. Nel testo, l’autrice confessa e riflette ripercorrendo le esperienze maturate nel mondo dello spettacolo e lontana dai riflettori. “Spogliarsi di qualunque filtro ed esporsi concretamente non è per nulla facile”, ha detto invece Di Matteo, “tuttavia era qualcosa che doveva essere fatto per ricordare al mondo che prima di ogni altra cosa siamo persone e non personaggi”.

Maria Monsè, l’ipotesi Gf Vip

Maria Monsè poteva essere una delle papabili new entry de GF Vip 4 e i fan hanno sperato a lungo che i rumors di questi giorni si trasformassero in realtà. Il suo nome era stato dato quasi per certo da molti, ma la catanese non è rientrata nel loft in cui ha vissuto come concorrente appena l’anno scorso. Nella memoria degli spettatori ci sono ancora i duri attacchi fatti e subiti dalla sua acerrima nemica: la Daniela Del Secco marchesa d’Aragona. Oggi, martedì 18 febbraio 2020, Maria Monsè sarà invece uno dei super ospiti che vedremo nella finale de La Pupa e il Secchione e Viceversa. In base alle anticipazioni, la catanese dovrebbe guidare il questionario Su di noi con cui i concorrenti dovranno dimostrare la conoscenza del partner di coppia. La vedremo in tv quindi ad un giorno di distanza dal compleanno festeggiato con mamma, consorte e figlioletta in un rinomato ristorante di Roma. Dopo aver condiviso con i fan su Instagram alcuni momenti della cena, comprese le canzoni che un musicista ha suonato e cantato per loro, la Monsè ha voluto mostrare alcune foto dei vip immortalati nel locale in tanti anni di successo. “Che cosa faceva Veronica Castro?”, chiede ad un certo punto alla madre. “La moglie di Berlusconi”, dice ivece lei. Peccato che la Castro sia uno dei volti più noti delle telenovelas del passato, acclamata a livello mondiale grazie a Anche i ricchi piangono (e non solo). La prima moglie dell’ex Cavaliere è invece Veronica Lario, nome d’arte dell’attrice Miriam Raffaella Bartolini.

