Maria Monsè: “Mia figlia Perla Maria è diventata ribelle”/ “Non ha rispetto e…”

Maria Monsè e il rapporto con la figlia Perla Maria

Tra Maria Monsè e la figlia Perla Maria, frutto del suo amore con il marito Salvatore Paravia, c’è sempre stato un rapporto speciale. Oggi, però, Perla Maria è cresciuta ed è un’adolescente che starebbe cominciando ad avere i primi scontri con la mamma. A svelarlo è stata la stessa Maria Monsè che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vero, ha raccontato di essere spesso in conflitto con la sua unica figlia.

“Forse con lei in passato mi sono comportata troppo da amica, sbagliando, e così adesso faccio molta fatica a ottenere rispetto. E sapete qual è il problema più grande? Che in questa situazione mio marito non mi aiuta per niente, anzi, quasi dà ragione a lei”, ha detto la Monsè che ha anche aggiunto di non avere l’appoggio del marito Salvatore.

Maria Monsè, sfogo sul marito Salvatore

Maria Monsè si è lasciata andare anche ad uno sfogo nei confronti del marito Salvatore Paravia dal quale vorrebbe un po’ più appoggio nella gestione della figlia Perla Maria. “Salvatore sì è un po’ impigrito, io invece lo stimolo a uscire, non voglio che ci abbruttiamo senza far nulla. Lui mi dà del dittatore, dice che sono Mussolini. E Perla mi ripete queste battute infelici quando magari discutiamo sull’uso eccessivo del cellulare”, ha aggiunto la Monsè.

Perla Maria, dunque, come tutte le ragazze della sua età, sta attraversando un periodo particolare che, sicuramente, riuscirà a superare avendo un carattere forte, determinato e indipendente.

