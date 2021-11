Maria Monsè sotto accusa da Patrizia Pellegrino/ “Ha chiamato più volte mio marito”

Maria Monsè ha iniziato a far parlare di sé all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 durante le nomination palesi, quando a sorpresa Patrizia Pellegrino ha nominato Maria, rimasta di stucco per la nomination da una sua compagna che vive la stessa difficoltà di essere una “new entry” esattamente come lei. La nuova concorrente, negli ultimi giorni, non solo ha discusso con molti concorrenti veterani, ma anche con chi si trova nella sua stessa situazione.

Alfonso Signorini ha subito voluto indagare su questa nomination ricevendo da Maria Monsè un retroscena inedito sulla nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2021: “Mi nomina perché in passato mi aveva già attaccata… mi ha aggredita ingiustamente per una sciocchezza.. avevo contattato suo merito per una cosa di lavoro”.

Maria Monsè attaccata da Patrizia Pellegrino promette vendetta

Patrizia Pellegrino non ha voluto subire gli attacchi ricevuti da Maria Monsè durante le nomination al Grande Fratello Vip 2021 in maniera passiva e ha risposto alle accuse della donna: “Lei aveva contattato mio marito già diverse volte e non solo una…” La discussione tra le due donne è stata interrotta da Alfonso Signorini che doveva necessariamente finire le nomination con la promessa di approfondire la loro diatriba nelle prossime puntate.

Maria Monsè non sembra comunque aver preso bene la nomination da parte della compagna e prima di chiudere la discussione ha annunciato a Patrizia Pellegrino: “Non ti preoccupare cara Patrizia che se ci sarà modo ricambierò il favore…”

