Maria Paola, chi è e com’è morta la figlia di Micol Fontana/ Scomparsa prematuramente per una malattia

Maria Paola, com’è morta la figlia di Micol

Micol Fontana, storica stilista insieme alle tre sorelle Zoe e Giovanna, sposò, in prime nozze, un medico discendente della famiglia Caldiero di Cetraro. Dal loro matrimonio nacque la figlia Maria Paola, che morì prematuramente a causa del tifo malattia contratta dopo aver ingerito dell’acqua non potabile. La stilista, dopo la morte della sua prima figlia, cadde in depressione che è riuscita a superare con gli anni, grazie alla vicinanza della sua famiglia.

9-1-1, quinta stagione/ Anticipazioni puntata 17 marzo 2024: una vigilia di Natale ‘turbolenta’

Pioniere del Made in Italy, hanno realizzato abiti per attrici internazionali tra cui Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Liz Taylor, Audrey Hepburn, e tante altre. La loro storia è stata raccontata dalla Rai, nella fiction Atelier Fontana che ripercorre la vita privata delle tre stiliste. Micol è morta nel 2015, più tardi rispetto alle dure sorelle Zoe e Giovanna, Micol è una delle sorelle stiliste che ha fondato la storica casa di moda Sorelle Fontana Alta Moda s.r.l.

Simona Ventura, chi è il conduttore che a Sanremo 2004 ha sostituito all'ultimo?/ Verità svelata dopo anni

Micol e la fondazione in ricordo delle sorelle Zoe e Giovanna

Micol, nel 1994, ha istituito La Fondazione Micol Fontana, portata poi avanti da Roberta e Luisella Fontana figlie e nuora di Giovanna; la stilista non aveva infatti eredi diretti, considerando che la figlia Maria Paola è venuta a mancare prematuramente. La pagina web ufficiale della fondazione descrive così l’obiettivo dell’associazione: “Un’associazione no-profit istituita nel 1994 dichiarata “di notevole interesse storico” dal Ministero per i Beni Culturali. Con la Fondazione che porta il suo nome, Micol Fontana ha realizzato un progetto molto amato e perseguito con grande determinazione in omaggio ad una vita dedicata, con le sorelle Zoe e Giovanna, al mondo della Moda.”

Patrick Zaki a Verissimo: “In carcere non solo violenza fisica, anche psicologica”/ “Ora mi godo la libertà!"

E ancora: “Il grande patrimonio lasciato in eredità dall’Atelier delle Sorelle Fontana, costituito da abiti, figurini, biblioteca, emeroteca, fondo fotografico, ricami ed accessori, è conservato nell’Archivio della Fondazione come memoria del passato, messo al servizio delle generazioni future attraverso l’organizzazione di visite, seminari, mostre ed incontri culturali.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA