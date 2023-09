Maria Rosa, la figlia di Christian De Sica si è sposata/ La cerimonia in Molise con il compagno Francesco

Maria Rosa De Sica e Francesco, finalmente moglie e marito: l’emozione del padre Christian De Sica

L’atmosfera di un lieto evento investe tutti, dai protagonisti agli invitati, soprattutto quando l’occasione è scandita dal grande passo del matrimonio. Nella giornata di ieri è stata la volta di Maria Rosa, figlia del celebre attore Christian De Sica. La donna è convolata a nozze con il suo compagno Francesco, a pochi mesi dalla nascita della loro primogenita, Bianca. Dopo la gioia di essere diventato nonno, l’icona dei cinepanettoni ha provato nuovamente l’ebbrezza di accompagnare sua figlia nei momenti cruciali della cerimonia nuziale.

Sono solo fantasmi/ Christian De Sica nel film in onda su Canale 5, oggi martedì 20 giugno 2023

Il matrimonio tra Maria Rosa – figlia di Christian De Sica – e il suo compagno Francesco, come riporta Gossip e Tv si è svolto nella giornata di ieri presso il santuario della Madonna in Saletta; il luogo prescelto è stato quindi Castel del Giudice, un paese in provincia di Isernia, in Molise. Tra i presenti c’erano chiaramente diversi volti noti tra cinema e mondo dello spettacolo; fra tutti da annoverare la presenza di Sabrina Ferilli e Carlo Verdone. Quest’ultimo è il fratello di Silvia, moglie di Christian De Sica, e dunque zio di sua figlia Maria Rosa.

Chi sono Brando e Maria Rosa, figli Christian De Sica/ La moglie Silvia Verdone

Christian De Sica, quante emozioni in pochi mesi: dalla prima nipotina al matrimonio di sua figlia Maria Rosa

Christian De Sica ha celebrato il grande giorno di sua figlia Maria Rosa – convolata a nozze con il suo compagno Francesco – anche sui social. Prima uno scatto che ritrae sua figlia bambina e poi uno scatto con la donna con indosso lo splendido abito da sposa: “Mari sposa mattiniera”. Non poteva mancare – come riporta Gossip e Tv – anche il video con l’attore, visibilmente emozionato, al fianco di sua figlia Maria Rosa nell’atto di accompagnarla all’altare.

Chi era Maria Mercader, madre di Christian De Sica/ Carriera e "doppio" matrimonio

Per Maria Rosa – figlia di Christian De Sica – si tratta del secondo matrimonio; già nel 2016 aveva vissuto le nozze con il suo fidanzato di allora, Federico Pellegrini. Poco dopo però l’unione non ha avuto un lieto fine; il cuore della donna è però tornato a battere per Francesco – ora suo marito – e lo scorso mese di febbraio avevano cementato il rapporto con la nascita della loro primogenita, la piccola Bianca.











© RIPRODUZIONE RISERVATA