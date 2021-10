Il Collegio 2021 ed.6 pagelle 1a puntata/ L’amore di Filippo e Sara e l’ira di Sveva

Pagelle Il Collegio 2021 ed.6, i protagonisti della prima puntata

Si è conclusa la prima puntata de Il Collegio 6 con molti traumi per i ragazzi che sono stati trasportati nel 1977, tra cui il distacco dai cellulari, l’assenza di trucchi e la privazione di tutto il cibo nascosto tra i cuscini e le finestre. La prima puntata si è conclusa con una rinuncia: Sveva Accorrà non ha superato la sfida del taglio dei capelli preferendo abbandonare il docureality piuttosto che farsi tagliare la frangetta (Voto 4).Il taglio dei capelli è stato un momento traumatico anche per Rebecca Parziale, una giovane concorrente di 14 anni, che però a differenza della sua compagna ha preferito soffrire e continuare la sua esperienza al Collegio (Voto5.5). I professori hanno dovuto fare i conti anche con la prima concorrente non-binaria all’interno del programma: Beatrice Kim Genco che ha affermato di non sentirsi riconosciuta in nessuno dei due generi. La ragazza al momento è rimasta particolarmente in ombra, surclassata dagli altri compagni sicuramente più inclini a mostrarsi davanti le telecamere (Voto 5).

Filippo Romano e Sara Masserini, bacio e nuova coppia a Il Collegio?/ "Solo l'inizio"

Le rigide regole de Il Collegio hanno messo in difficoltà numerosi ragazzi, soprattutto Davide Maroni che fin da subito ha ammesso di avere un problema con l’autorità e infatti si è fatto da subito riconoscere per essere entrato all’interno dell’edificio durante l’incontro con i genitori e per aver tentato di rubare ai sorveglianti il suo telefono (Voto 5). Anche Simone Casadei, come Davide Maroni si è fatto fin da subito riconoscere per il suo comportamento esuberante seguendo il compagno durante il furto di cellulari. Durante la puntata però ha avuto modo di mostrare anche il suo lato più sensibile scoppiando in lacrime mentre durante la lezione di arte ha raccontato del rapporto con suo nonno (Voto 5.5). Anche Federica Cangiano si è messa in mostra per il suo carattere molto forte e per aver concluso la prima settimana all’interno del Collegio con i voti più bassi di tutte le ragazze (Voto 6).

IL COLLEGIO 2021 ED.6/ Diretta 1a puntata: Giovanni, Simone e Davide espulsi?

Il Collegio 2021, ed.6: nasce il primo amore tra due studenti

All’interno de Il Collegio 6 sono nati già i primi amori tra gli studenti, i protagonisti sono Sara Masserini che prima di entrare all’interno del programma si è definita come una “Secchiona convinta” e Filippo Romano entrato ne Il Collegio con il preciso intento di trovare una ragazza a cui dare il primo bacio, e ci è riuscito! Vincente per il ragazzo è stata la dedica di una canzone di Lucio Battisti nei confronti della ragazza. (Voto, di coppia, 6). Una delle partecipanti più memorabili di questa edizione è Gaia Cascino, la ragazza di 17 anni è stata bocciata due volte a causa del suo comportamento irrequieto e all’interno de Il Collegio ha subito suscitato simpatia per via dei suoi termini dialettali italianizzati, ma la ragazza vuole impegnarsi in questo percorso e magari imparare qualcosa (Voto 6.5). Vincenzo Rubino è da subito stato al centro dell’attenzione ne Il Collegio per aver portato con se ben 3 tipi di lacche differenti, infatti, danza e moda sono le sue più grandi passioni (Voto, come per l’inglese, 5).

Giovanni Junior D'Ambrosio, Il Collegio 6/ "Papà morto quando ero ancora in grembo"

Elisa Cimbaro è una concorrente che preferisce stare per le sue e non parlare troppo (Voto 5). Tra i più bravi della classe spicca Maria Sofia Pia Federico che fin da subito ha voluto mostrare la sua bravura alle altre compagne suscitando anche la rabbia di alcune tranne che di Gaia a cui fin da subito ha cercato di dare conforto (Voto 5.5). L’aspirante Caressa di questa edizione de Il Collegio è Raffaele Fiorella un giovane ragazzo che nutre la passione per il commento sportivo dimostrandolo anche durante la partita di Tennis nell’ora di educazione fisica (Voto 6). Cristiano Karol Russo ama il gossip e odia lo sport, il suo sport preferito infatti è dormire. Durante questa puntata il ragazzo ha dato sfoggio di tutta la sua bravura canora cimentandosi in un karaoke sulle note degli ABBA (Voto 6). Al termine della prima settimana, il migliore della classe per quanto riguarda i maschi è stato Edoardo Lo Faso che però nelle dinamiche di gruppo è rimasto un po’ escluso (Voto 5.5). Valentina Comelli e Anastasia Podeschi sono rimaste in ombra (Voto 5). Alessandro Giglio ha attirato subito l’attenzione dei suoi compagni per aver suscitato insieme a Simone Casadei e Giovanni D’ambrosio l’ira del professore di italiano, però a differenza dei suoi compagni è riuscito a non cacciarsi in alcun tipo di guaio (Voto 6). Giovanni Junior D’Ambrosio è entrato all’interno de Il Collegio presentandosi con una frase: “Sono allergico solo alla dieta”, infatti il ragazzo per non soffrire la fame aveva deciso di portare un salame da Napoli con lui (Voto 6.5).



© RIPRODUZIONE RISERVATA