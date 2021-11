Maria Sole Pollio e Deddy fidanzati?/ Passeggiata mano nella mano e un presunto bacio

Cosa c’è tra Maria Sole Pollio e Deddy, il giovane cantautore che ha trovato il successo nella scuola di Amici di Maria De Filippi? Secondo quanto raccontano Amedeo Venza e Deianira Marzano su Instagram, i due sarebbero molto vicini. Dalle segnalazioni ricevute dei due blogger, infatti, pare che i due siano stati avvistati in atteggiamenti intimi. Secondo quanto racconta Amedeo Venza, infatti, pare che Deddy e Maria Sole Pollio abbiano cenato insieme condividendo, poi, una foto sui social cancellata, in seguito, dalla Pollio.

Fidanzata Deddy/ Dopo Rosa Di Grazia un nuovo amore?

“Svelato l’arcano! Deddy ultimamente è spesso con Mariasole Pollio (che non so manco chi sia). Comunque, poco fa entrambi hanno postato la foto mentre erano in un ristorante, fatalità lei l’ha tolta mentre Deddy no…! Vabbè, a me questa Marialuna sembra una in cerca di visibilità… Giusto qualche mesetto di notorietà, dato che nel mondo del gossip non la conosce nessuno”.



Deddy: "Il mio cuore è libero"/ "Dopo Amici ho realizzato i miei sogni, ma..."

Maria Sole Pollio e Deddy: scatta il bacio?

Giovani, belli e single, Deddy e Maria Sole Pollio avrebbero trascorso una dolce serata insieme. Secondo la segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, inoltre, pare che tra i due ci sia stato anche un bacio. Per ora, tuttavia, si tratta di indiscrezioni non confermate.

Nessuno dei due, infatti, ha commentato il gossip esploso dopo le indiscrezioni riportate dai due blogger. I fan, nel frattempo, non li perdono di vista. I due, probabilmente, si sono conosciuti durante il Battiti Live 2021 di cui Maria Sole è stata inviata tra il pubblico e Deddy uno dei cantanti ospiti durante le varie serate. Tra Deddy e Maria Sole, dunque, sarà nato davvero l’amore o ci sarà solo una semplice amicizia?

Deddy/ Ritira il disco di platino per i suoi successi al Seat Music Awards

© RIPRODUZIONE RISERVATA