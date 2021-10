Maria Sole Pollio è la nuova fidanzata di Sangiovanni?/ Lei risponde piccata, Giulia…

Maria Sole Pollio è la nuova fidanzata di Sangiovanni? La voce ha iniziato a circolare con insistenza negli ultimi giorni e ha fatto seguito a un’altra indiscrezione che ha portato ad associare l’influencer a un altro cantante uscito da “Amici”, Deddy. La realtà sarebbe però ben diversa ed è stata proprio la ragazza a prendere la parola e a chiarire come stiano le cose.

I suoi toni sono stati però tutt’altro che accomodanti. “Basta con queste st*****te! A volte scrivete cose che non hanno senso. Mi sembra di tornare a quando avevo 14 anni e dovevo difendermi dalle cattiverie! La differenza è che prima non avevo le spalle grandi di adesso – sono state le parole dell’attrice -. Quindi ora non funziona proprio più così, è anche démodé. Già che ci sono, lasciate pure in pace questi due ragazzi belli, giovani e talentuosi. Smollate me da questi chiacchiericci che detesto. Love”.

Maria Sole Pollio e Sangiovanni fidanzati: stanno insieme? Ecco la verità

Il cuore di Sangiovanni è in realtà già occupato ormai da quasi un anno. Il giovane cantante, celebre per hit quali “Malibù”, “Lady” e “Tutta la notte” ha trovato l’amore nella scuola di “Amici” dove si è innamorato di Giulia Stabile, la vincitrice della scorsa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

I due hanno fatto sognare sin da subito i fan con il loro amore e continuano a essere unitissimi. Recentemente i due si erano fatti vedere poco insieme e c’era chi aveva pensato a una piccola crisi tra i due, poi subito smentita da entrambi. I due artisti, infatti, hanno semplicemente deciso di tutelare il più possibile la loro privacy e comparire solo raramente sui social.

