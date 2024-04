Maria Stuarda, regina di Scozia, Rete 4/ Film storico con Vanessa Redgrave, oggi 14 aprile 2024

Maria Stuarda, regina di Scozia, diretto da Charles Jarrot

Domenica 14 aprile, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14,15, il film storico del 1971 dal titolo Maria Stuarda, regina di Scozia. La pellicola è diretta dal noto regista Charles Jarrott, che aveva esordito nel 1969 con un altro lungometraggio storico, Anna dei mille giorni.

Le musiche hanno invece la firma del compositore britannico John Barry, autore delle colonne sonore di alcuni dei più celebri film legati alla figura dell’agente segreto 007, come Agente 007 – Licenza di uccidere, A 007 dalla Russia con amore e Agente 007 – Missione Goldfinger.

La protagonista è interpretata dall’attrice britannica Vanessa Redgrave, diventata famosa per le sue interpretazioni in Assassinio sull’Orient Express (1974) di Sidney Lumet e La tentazione e il peccato (1975) di Alan Bridges.

Al suo fianco l’attrice e politica britannica Glenda Jackson, vincitrice per ben due volte del Premio Oscar per Donne in amore (1971) e Un tocco di classe (1974). Nel cast anche Patrick McGoohan, vincitore di due Emmy per la sua interpretazione nella nota serie tv Colombo, e Timothy Dalton, il quarto interprete cinematografico del celebre personaggio di James Bond.

La trama del film Maria Stuarda, regina di Scozia: un pezzo di storia del Regno Unito

Maria Stuarda, regina di Scozia racconta le storiche vicende legate al personaggio di Maria Stuarda ed Elisabetta I.

Quest’ultima, consigliata da William Cecil, permette a Maria Stuarda di entrare nel regno di Scozia, un Paese diviso tra cattolici e protestanti, che fin dal primo momento si dimostra avverso alla presenza della nobildonna.

Nonostante tutto Maria decide di fare buon viso a cattivo gioco, così permette a suo fratello James di comportarsi come un regnante, sotto la guida dei suoi consiglieri: Davide Rizzio e padre Ballard.

Nel frattempo anche Elisabetta finge che tra di loro vi sia stata una riappacificazione ed invia alla corte di Maria lo scudiero Robert Dudley e lord Henry Darnley.

Maria si innamora di quest’ultimo e decide di sposarlo mandando in esilio suo fratello James. Henry si dimostra però un traditore, collaborando con i protestanti all’uccisione di Rizzio e alla deposizione della moglie, così Elisabetta, venuta a conoscenza dei suoi propositi, permette il ritorno di James. Nonostante tra Henry e Maria ci sia stata una riconciliazione prima della nascita del loro figlio, Giacomo V di Scozia, l’uomo viene ucciso da James e dai suoi uomini.

Maria, che vorrebbe riappacificarsi con la sorella, viene però imprigionata e condannata alla decapitazione.

