Maria Teresa 2/ Anticipazioni ultima puntata oggi, 29 dicembre: è crisi con Francesco

Maria Teresa 2, anticipazioni ultima puntata oggi, 29 dicembre

L’appuntamento questa sera, nel prime time di Rai3, è fissato con il finale di Maria Teresa 2. La mini serie che ieri sera si è scontrata con il Grande Fratello Vip, tornerà in onda oggi, 29 dicembre, dalle 21.20 circa e solo allora capiremo cosa ne sarà della protagonista e di tutti coloro che le sono intorno. Nella puntata di ieri sera abbiamo ritrovato Maria Teresa adulta dopo un grande salto temporale, adesso è la moglie di Francesco Stefano che, a quanto pare, non ha tempo e attenzioni solo per lei. Il suo interesse al mondo femminile e anche a quelli che sono i giochi d’azzardo, lo tengono impegnato e questo spinge la moglie a fronteggiare il suo ruolo anche nella politica e negli affari di famiglia.

A complicare le cose ci pensano le tensioni con lui. Maria Teresa gli vieta di giocare d’azzardo a corte ma lui risponde a tono accusandola di aver voluto affrontare una guerra che adesso qualcuno deve finanziare. E’ per questo che la donna decide di tacere sulla questione? Dall’altro lato abbiamo i tradimenti. Lui continua ad avere e vedere altre donne e in molti ormai conoscono la verità sui suoi vizietti e si aspettano che Maria Teresa sbotti in qualche modo.

In Maria Teresa 2 è crisi con Francesco per via del gioco d’azzardo ma…

La seconda e ultima puntata di Maria Teresa in onda oggi, 29 dicembre, ripartirà proprio da qui con le tribolazioni della protagonista che, nel tentativo di tenere a bada la sua vita privata, inizierà a vedere nemici ovunque anche tra i parenti del marito. Forse c’è una spia proprio a corte? Qualcuno che tenta di estrapolare le informazioni alle persone a lei vicina per riportarle all’esterno? La situazione dell’Impero è appesa ad un filo e le cose per lei si complicano. La missione di Trenck ha portato il successo militare desiderato, ma Maria Teresa deve riconoscere che ha anche aperto la porta al crimine e alla crudeltà portando difficoltà e miseria alla popolazione civile. Franz Stephan intanto le confessa di essere il Gran Maestro della Massoneria e che lui incontrava moglie dei banchieri stranieri per non destare curiosità e interesse da parte dei politici e delle istituzioni, solo per raccogliere il denaro e finanziare la guerra.

A complicare il loro rapporto ma anche la vita politica della nostra Maria Teresa ci penserà poi la notizia di una gravidanza, questo le impedirà di essere incoronata regina oppure no? Lo scopriremo nel finale di serie in onda questa sera. La seconda stagione di Maria Teresa è anche l’ultima concessa a questo spicchio di storia europea, il seguito dovrete leggerlo nei libri o sognarlo.



