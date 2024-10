Maria Teresa Paniccia: tutto sulla dama del trono over di Uomini e Donne

Maria Teresa Paniccia è una dama del trono over di Uomini e Donne che, con la sua classe ed eleganza ha conquistato il cuore di Alessandro Rausa, il cavaliere 94enne che ha conquistato tutti con la sua eleganza. Maria Teresa ha 76 anni, è nata a Frosinone ed è un’ottima cuoca. Nel corso della sua vita ha lavorato tanto facendo diversi mestieri come collaboratrice domestica, venditrice e sarta. Dopo la morte del marito, Maria Teresa ha avuto un compagno più grande di diciotto anni. La frequentazione è durata 7 anni. Dopo aver iniziato a frequentare Alessandro, ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, Maria Teresa ha dichiarato:

“Con Alessandro va benissimo. E’ un uomo che mi rispetta. Parliamo tanto, facciamo le passeggiate e ci coccoliamo. Certo, siamo grandi (lui un po’ più di me) quindi è faticoso vedersi al di fuori della trasmissione, ma per ora non ci vogliamo pensare. Per me non è un problema, sono abituata e non vorrei mai un uomo più giovane. Non saprei cosa dirgli”.

Maria Teresa Paniccia e la lettera ad Alessandro Rausa a Uomini e Donne

Maria Teresa Paniccia, in occasione del 94esimo compleanno di Alessandro, ha deciso di fargli un regalo e di scrivergli un biglietto per esprimergli tutto il suo affetto. Maria Teresa, così, decide di leggere la lettera nello studio di Uomini e Donne.

“Alessandro, sono felice per tutto l’amore che mi dai. Spero che tu possa fare un bellissimo viaggio con me“, le parole di Maria Teresa che ammette che vorrebbe avere Alessandro più vicina a lei. La coppia, poi, dopo un bacio, tra gli applausi del pubblico, si concede un ballo in studio. La coppia, pur avendo una relazione stabile, resta nel programma come ospite

