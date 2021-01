Grande Fratello Vip 2020 eliminato e pagelle/ Tra Gregoraci e Salemi Pierpaolo gode! Adua e Giuliano è amore?

GRANDE FRATELLO VIP, LE PAGELLE DELLA PUNTATA DEL 12 GENNAIO 2021

Puntata non particolarmente emozionante, se non a tratti, quella del Grande Fratello Vip 2020 andata in onda l’11 gennaio 2021 su Canale 5. Alfonso Signorini dà inizio alla puntata con l’inevitabile confronto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, nato per colpa di uno scontro nato per l’avvicinamento di lui a Dayane Mello, “nemica numero 1” della Orlando. In studio i due affrontano la questione con toni pacati e, nonostante il chiarimento, non pare le tensioni siano del tutto sciolte. VOTO 6.

Segue una lunga parentesi ancora una volta dedicata ad Elisabetta Gregoraci che torna nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Pierpaolo Pretelli (e poi anche con Giulia Salemi). Sembrava una storia ormai archiviata, eppure la Gregoraci torna a ribadire che quella con Pierpaolo è stata solo una “bella amicizia”. Sarà davvero finita ora? VOTO 5. Pretelli ribadisce le motivazioni del suo imminente attaccamento alla Salemi e, al contempo, si dice stufo di questa situazione. VOTO 6.

ADUA RITROVA IL FIDANZATO GIULIANO MA QUALCOSA NON CONVINCE

Il nuovo appuntamento col Grande Fratello Vip 2020 va avanti con una bella sorpresa per Andrea Zenga che riceve infatti la visita della sua mamma Roberta Termali. La donna si dice fiera di lui e della sua educazione, e noi confermiamo. VOTO 7. Una sorpresa arriva anche per Adua Del Vesco che dopo settimane di silenzio riceve notizie del fidanzato Giuliano. In un videomessaggio lui ribadisce il suo amore per lei ma qualcosa nel modo poco spontaneo e nelle parole non convince pubblico e qualche presente in studio (come Pupo!). VOTO per lui 5,5, 6 per Adua.

Non manca nel corso della puntata un acceso scontro tra Mario Ermito e Tommaso Zorzi: il primo ancora un po’ sottotono (VOTO 5,5), il secondo sempre pronto a palesare le sue antipatie, talvolta con troppa durezza. VOTO 6. Delicato il momento in cui Dayane rivede in un videomessaggio sua madre dopo ben 15 anni. La donna smentisce alcune dichiarazioni sul suo passato e la invita a “Farsi la sua vita”. Sincera e fredda la reazione della Mello. VOTO 7.

I NOMINATI DELLA TRENTADUESIMA PUNTATA

Concludiamo con l’eliminato e i nominati di questa nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. Ad abbandonare la Casa è stato Mario Ermito. I nominati di questa nuova puntata invece sono Cecilia, Stefania, Dayane e Carlotta. Tutte donne perché la nomination non ha coinvolto gli uomini, in netta minoranza.

