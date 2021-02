Maria Teresa Ruta/ “Delusa da Stefania Orlando, con Roberto in albergo…”

Maria Teresa Ruta ospite a Verissimo conferma la delusione Stefania Orlando

Maria Teresa Ruta è stata una delle regine di questo Grande Fratello Vip 2020 ma l’asse degli Zorzando alla fine l’ha fatta fuori, almeno a suo dire. Oggi la conduttrice sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin proprio per parlare della sua lunga esperienza nella casa e anche di quelle che sono le cose belle e le brutte che si porterà dietro. In questi mesi la Ruta si è prodigata per tutti, ha molto legato con alcuni concorrenti e meno con altri ma da sempre i fan erano innamorati della famosa stanza in cui lei, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno vissuto, giocato, parlato e macchinato fino a che proprio la biondina non ha dato all’influencer un consiglio che adesso sembra essere sbagliato perché ha portato all’eliminazione della conduttrice dal Grande Fratello Vip 2020. La Ruta ne aveva già parlato nei giorni scorsi proprio al Grande Fratello Vip 2020 rientrando in casa e avendo un confronto con i suoi due amici e lo farà anche oggi ospite di Verissimo.

Maria Teresa Ruta “per giorni in albergo con Roberto dopo l’eliminazione..”

Secondo lei i due l’hanno tradita, forse Stefania Orlando un po’ di più, ma poi ha ammesso che il suo intento era quello di far conoscere la figlia Guenda Goria non come una figlia di.. ma come una ragazza preparata, artista completa e intelligente. Il suo intento è riuscito quando l’ha vista suonare il pianoforte e allora lì ha capito che la sua missione era ormai completata e ha perso anche un po’ di interesse per il gioco. A chi le chiede il perché della sua fuga dalla casa dopo l’eliminazione, lei spiega che non voleva abbracciare tutti per non piangere visto che lo ha fatto spesso. Ad accoglierla fuori dalla casa c’era proprio Guenda Goria, con la quale ha parlato tutta la notte, e solo il mattino seguente, dopo essersi fatto centinaia di chilometri in macchina, è arrivato il suo Roberto. Sarà davvero questo quello che confermerà oggi pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin?

