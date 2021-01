Maria Teresa Ruta/ Dopo il duro crollo, riuscirà a resistere ancora?

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 dopo il duro sfogo e…

Maria Teresa Ruta sembra essersi ormai ripresa nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo il suo terribile sfogo di inizio settimana. La pressione subita durante la scorsa puntata ma, soprattutto, quelle subite da Cecilia Capriotti, hanno portato la conduttrice ad esplodere, nel vero senso della parola, fino a quando, a bordo piscina, non ha iniziato ad urlare contro tutto e tutti sostenuta dai suoi coinquilini e dai suoi amici, soprattutto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che hanno parlato con lei e l’hanno consolata nel migliore dei modi. I

n molti hanno notato in lei non tanto la sua solita teatralità, quanto una vera e propria stanchezza che è sfociata in questo suo sfogo che ha messo in crisi anche la sua famiglia a casa (a cominciare da Guenda Goria che l’ha difesa in tv). Ma cosa succederà quando scoprirà che c’è il rischio che il programma vada avanti per altri 40 giorni? Quale sarà la sua reazione questa volta?

Maria Teresa Ruta racconta di Guenda Goria e di quando quella volta…

In settimana Maria Teresa Ruta ha avuto modo di confrontarsi ancora con i suoi inquilini stando accanto ai suoi preferiti e rendendosi utile sempre per tutti. Proprio ai suoi coinquilini al Grande Fratello Vip 2020 ha poi parlato nuovamente della figlia Guenda Goria commuovendosi per le volte in cui non le ha mai chiesto aiuto anche quando ne aveva bisogno: “Mi voleva offrire un caffè e mi ha portato in questo ex magazzino… aveva fatto il letto con i bancali di legno…Era andata via da tanto tempo ma non sapevo dove stesse, voleva la sua indipendenza, lei è umile non ha mai chiesto aiuto anche quando ne aveva bisogno“. Sicuramente per lei è stata una grande soddisfazione e le sue compagne di casa l’hanno abbracciata colpite. Ci sarà modo per le due donne di casa Ruta parlare ancora del loro rapporto?



