Maria Teresa Ruta e fratello Stefano/ “In coma dopo incidente, gli parlavo di papà…”

Stefano Ruta, fratello di Maria Teresa dopo l’incidente è tornato in studio a Domenica Live: “Sto molto meglio, l’inferno è passato”, ha spiegato a Barbara d’Urso rammentando l’incidente che lo ha coinvolto mentre era in bici. L’uomo si è fratturato 15 costole con varie escoriazioni, commozione cerebrale e polmone bucato, restando per tre giorni in coma: “Poi mi sono risvegliato e ti rendi conto di avere una fortuna sfacciata dopo l’incidente di 20 anni prima”, ha ammesso. Aveva 27 anni quando Stefano fu coinvolto in un altro incidente: “Un gancio di acciaio perso da un tir che trasportava veicoli, mi ha colpito in pieno sfondandomi il viso, a Cesena nello stesso ospedale mi hanno salvato due volte”, ha raccontato. Anche Guenda fu salvata da una sorta di angelo: “Lei fu travolta da un’auto ma lei non si è fatto nulla”, ha ammesso Maria Teresa Ruta. “Anche gli incidenti di mio fratello sono stati dei veri miracoli”, ha aggiunto.

La Ruta molto commossa ha raccontato gli attimi terribili vissuti durante il coma del fratello Stefano: “Quando il terzo giorno hanno provato a svegliarlo io mi sentivo svenire, fuori in corridoio c’erano tante mamme e tanti papà, e dopo un paio di ore sono usciti per dirmi che Stefano si era svegliato, io mi sono sentita male per le altre persone che erano con me”, ha raccontato l’ex gieffina.

MARIA TERESA RUTA E FRATELLO STEFANO DOPO INCIDENTE

Maria Teresa Ruta nel corso del coma gli parlava e cantava sperando di farlo risvegliare: “Gli parlavo soprattutto di papà, anche mamma ma lei è il generale di ferro. Dato che papà non c’era più parlavo con entrambi”, ha raccontato a Domenica Live la conduttrice. Poi il tanto atteso risveglio: “Ho visto sbucare questa testa bionda pazza”, ha raccontato il fratello Stefano che però non ricordava nulla dell’incidente. “Non ricordava neanche l’incidente”, ha spiegato Maria Teresa. Non sono mancati i ricordi nel corso della loro ospitata, a partire dalle immagini di famiglia.

Immancabile poi la storia di Maria Teresa, l’ex Amedeo Goria e il suo nuovo compagno Roberto Zappulla. Cosa ne pensa Stefano? “Cosa ne penso di Vera Miales? E’ una bonazza, ma come ha fatto?”, ha commentato il fratello Ruta. “Se si amano? Lei non la conosco abbastanza, per quanto riguarda Goria credo che negli ultimi 15 anni ne abbiamo conosciute una ventina”, ha commentato Maria Teresa. Proprio Goria e la sua giovane fidanzata hanno mandato un video a Barbara d’Urso: “Stiamo chiarendo tutto, ci stiamo rifrequentando dopo i contrasti avuti”, hanno dichiarato. “Se mi piace la coppia? Non deve piacere a me”, ha commentato l’ex gieffina.



