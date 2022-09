Maria Teresa Ruta, il dolore per la madre malata/ “Ha perso ogni voglia di divertirsi”

Maria Teresa Ruta si sta prendendo cura in casa dell’anziana madre malata. In un’intervista al settimanale Nuovo, l’ex concorrente del Grande Fratelo Vip spiega che, dopo essersi rotta il femore a marzo ed essere stata ricoverata in una clinica riabilitativa fino a fine luglio, la signora Rossella, di 82 anni, non si alza più dal letto. E preferisce rimanere nella sua casa assistita proprio da Maria Teresa Ruta e dal fratello, oltre che da una badante. Si danno una mano nel prendersi cura della madre e ciò ha permesso, di recente, a Maria Teresa Ruta di viaggiare in Terra Santa, a Gerusalemme, dove ha pregato per la salute fisica e mentale della signora Rossella.

Maria Teresa Ruta furiosa con Patrizia Rossetti: "Voglio un confronto"/ "Per lei fare GF era svendersi, ora…"

Quella della madre del volto noto della televisione è “una sorta di rinuncia”: non riprende a camminare e anche l’ennesima fisioterapista si è arresa. “Ha perso ogni voglia di divertirsi, come se facesse un torto a mio padre, visto che lui non c’è più – ha ammesso la Ruta – Si è chiusa nel suo guscio”.

Maria Teresa Ruta bocciata ai provini di Tale e Quale Show 2022/ "Ne ho già sostenuti tre, io e Guenda…"

Maria Teresa Ruta: “Nonostante Roberto, voglio essere libera fino alla fine”

Maria Teresa Ruta nel corso dell’intervista a Nuovo, ha anche parlato della sua vita accanto a Roberto. “Il mio compagno ha già precisato che ci sarà lui fino all’ultimo respiro”. Anche se al settimanale il volto della tv ha confessato che da vecchia preferirebbe essere sistemata in una struttura assistenziale. E non vorrebbe nemmeno che i figli si prendessero cura di lei come sta facendo con la madre: “Non voglio affatto che loro si prendano cura di me in questo modo, la vita è troppo breve”.

Guenda Goria "Tagliata fuori da tanti progetti"/ "Mi sono sentita sfortunata ma..."

E, nonostante la promessa del compagno Roberto, Maria Teresa Ruta si sentirebbe meglio in una struttura dove poter socializzare, giocare a carte, dipingere. Insomma fare delle attività senza dover attendere una visita ogni tanto. In questo modo si sentirebbe più libera e indipendente. “E questa condizione me la voglio portare dietro fino alla fine”, ha concluso Maria Teresa Ruta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA