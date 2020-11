Maria Teresa Ruta/ La frecciata a Lorella Cuccarini fa infuriare il web (Grande Fratello Vip)

Maria Teresa Ruta è una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice, infatti, nel corso di queste settimana ha conquistato il pubblico italiano per la sua storia: dal rapporto complicato con la figlia Guenda fino alla fine del matrimonio con il giornalista Amedeo Goria. Non solo, nell’ultima puntata ha raccontato, sempre con il sorriso, di una violenza subita quando era giovanissima. “Alfonso io resto sempre col sorriso. Come Rosalinda non ho detto nulla ai miei genitori per non dare loro un dolore, ma ragazze lasciatevi aiutare” – ha detto a gran voce la Ruta che ha poi poi proseguito sottolineando – “non ho denunciato perchè non ho riconosciuto nessuno, sono stata aggredita alle spalle, ma quello che mi hanno fatto è stato un dolore assoluto. Io non li guardo gli uomini, quando ho raccontato al papà di Guenda quello che mi era successo mi ha detto “se vuoi facciamo un matrimonio bianco. Donne non mollate mai e sappiate che non siamo noi noi quelle sbagliate!”.

Maria Teresa Ruta vs Lorella Cuccarini e il confronto con Massimiliano Morra

Un accorato appello quello di Maria Teresa Ruta che in queste ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha rassicurato anche Massimiliano Morra. Il concorrente si è confidato con alcuni coinquilini dicendo: “non credo che a tutti interessi chi sono, tolte voi…”, ma la Ruta è intervenuta rassicurandolo “però scusami Massimiliano, io e te abbiamo parlato sempre”. La Ruta, infatti, si è sempre dimostrata aperta a conoscere tutti i coinquilini all’interno della casa e per questo motivo ha voluto rassicurare l’attore napoletano in preda ad una crisi. “Ci rimango male” – ha detto Maria Teresa – “io mi sono sempre interessata a conoscerti anche se siamo agli opposti”. Massimiliano allora si è alzato per abbracciarla: “ma lo so perfettamente, credimi” con la Ruta che ha concluso dicendo “vedi, secondo me tu devi farti conoscere di più…”. Ma non finisce qui, visto che la Ruta nelle ultime ore all’interno della casa ha lanciato una frecciata a Lorella Cuccarini. “Ha fatto una cosa grave, ha parlato male di Matano nell’ultima puntata del programma” – ha detto la Ruta riferendosi all’ultima puntata de La Vita in Diretta da cui la Cuccarini è stata estromessa.

Il web questa volta non è stato zitto, anzi ha prontamente ripreso e criticato Maria Teresa come confermano tantissimi messaggi. “Pensa a fare i tuoi ridicoli balletti mattutini e lascia stare la Cuccarini” scrive un utente, mentre un altro precisa “non sai neanche perché Lorella l’ha fatto o forse fai finta di non saperlo”. Sul web sono tutti pro Cuccarini: “la Rai ha messo all’angolo la Cuccarini solo perché non è di sinistra e non è dei Cinquestelle, vergognatevi” e c’è anche chi, giustamente, ricorda la straordinaria carriera della Cuccarini “se avessi un decimo della professionalità di Lorella…” e ancora “pensa alle sceneggiate che hai fatto con tua figlia dentro la casa”. Che dire, questa volta la Ruta ha fatto davvero uno scivolone!



