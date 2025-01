Maria Teresa Ruta torna al Grande Fratello: il look “a torta” scelto per la serata

Il grande ritorno di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello è alquanto esplosivo e, a rappresentare la sua energica personalità e il suo desiderio di rimettersi in gioco, è anche un look piuttosto particolare. La conduttrice, che è tra i nuovi concorrenti di questa edizione, si è infatti presentata ad Alfonso Signorini in studio con un outfit stravagante: un vestito a forma di torta, e dietro questa scelta c’è una precisa spiegazione. “Posso dire che non mi sono preparata? Spero che non mi interroghino!“, commenta inizialmente, in vista del suo ritorno nella Casa.

Poi, parlando dell’outfit, spiega rivolgendosi al conduttore: “Mi sono vestita da torta perché ovviamente volevo stupirti, tu sei ormai abituato ai miei outfit strani“. Signorini, in riferimento alla vita privata della neo-concorrente, esclama: “Ti sei portata la torta del matrimonio da casa!“. La Ruta invece spiega il motivo molto particolare di questa scelta, puntando tutto sull’ironia e rivolgendosi proprio al conduttore: “No, sai perché? Perché tu, quando c’è da procrastinare la data di fine di un reality, sei un mago, sei il re. E quindi, se mai mi dovesse capitare di fare il compleanno in casa, io ho già la torta!“.

Maria Teresa Ruta e il ritorno nel reality: “Questa Casa la amo!“

Nel corso della puntata del Grande Fratello di questa sera, Maria Teresa Ruta fa così il suo ingresso nella Casa per la sua seconda esperienza nel reality, dopo quella del 2020. Tutti i concorrenti rimangono in salone freezati, mentre lei fa il suo ingresso trionfale dirigendosi verso di loro e esclamando ironica: “Volevo entrare con scritto: ‘Sono Maria Teresa’, perché la maggior parte di voi magari non mi conosce, perché siete così belli e giovani!“.

Poi, spiega al gruppo per quale motivo abbia deciso di rimettersi in gioco nel reality: “Sono qui perché questa Casa la amo, mi ha da tantissimo amore e ve lo racconterò. Però io, dopo 6 mesi qui dentro, ho sclerato di brutto, non so se ve lo ricordate!“. Ha così inizio la sua avventura, dicendosi sin da subito propensa a mettersi a disposizione del gruppo a cominciare dalle pulizie casalinghe: “Sono pronta a fare qualunque cosa: parto dalle pulizie e dai vetri, poi vedo se riesco a salire di grado!“.

