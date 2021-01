Maria Teresa Ruta “Mai visto film hard, meglio farli!”/ “Mi filmo ma poi butto video”

Confidenze “hot” tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020. Le due “decane” della Casa più spiata d’Italia qualche ora fa si sono ritrovate a parlare di film per adulti. La Orlando ha rivelato di essere stata presa in giro dagli altri coinquilini perché non avrebbe mai visto un film porno. Ciò infatti sarebbe apparso quasi surreale agli altri concorrenti del reality. Allora Stefania racconta alla coinquilina di non ritenere di avere alcuna mancanza nonostante ciò. «Mi hanno preso tutti in giro perché non ho mai visto un film porno», dice a Maria Teresa Ruta, che per sostenere la sua amica, si è dimostrata solidale facendo una scottante rivelazione.

«Neanche io l’ho visto ma che c’entra? Basta farli!», esclama di fronte all’amica. La confessione si è rivelata sconvolgente per Stefania Orlando, che quindi si è rivolta a Mario Ermito, che dal canto suo era presente mentre le due amiche chiacchieravano. «Capito con chi sto io? Con sono amica qua dentro?», ha scherzato allora Stefania Orlando.

MARIA TERESA RUTA, CONFESSIONE HOT “MI FILMO E…”

Un siparietto piccante e al tempo stesso divertente quello che è andato in scena al Grande Fratello Vip 5. Maria Teresa Ruta dopo la battuta di Stefania Orlando ha spiegato la sua posizione: «Non è che li deve vedere no? Io preferisco me protagonista piuttosto che…». Allora l’amica è subito subentrata provocandola: «Lei si filma e si riguarda». Ma la coinquilina ha negato: «No, no. Riguardare no». A questo punto Stefania Orlando ha mostrato un po’ di smarrimento: perché filmarsi se poi il video non viene rivisto? Forse è una questione psicologica, almeno è quanto lasciato intendere da Maria Teresa Ruta. «Poi lo buttiamo via». Così però ha incuriosito l’amica, che ha voluto approfondire la questione. «Ma è una ripresa alla francese?». Una domanda sufficiente per spingere Maria Teresa Ruta ad entrare nel dettaglio: «Metti la telecamera, schiacci rec e poi quello che registra registra». Ed è scoppiata a ridere. Allora Stefania Orlando ha chiuso l’argomento con una battuta: «Io sarei imbarazzatissima, ma lei è avanti…».



