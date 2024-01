Maria Teresa Ruta: “Mi sento giovane e piena d’entusiasmo”/ “Guenda Goria? Shopping nel mio armadio”

A “Unomattina in Famiglia” si parla dei nuovi giovani, sessantenni o addirittura settantenni che in realtà continuano ad essere attivi, giovanili, aggiornati con i tempi che cambiano e costantemente alla moda. Come ospite c’è Maria Teresa Ruta, che con 60 anni appena compiuti, si sente ancora un’adolescente: “Mi sento giovane e piena di entusiasmo. Questa forse è la differenza con le generazioni prima, che hanno lavorato da subito mentre comunque noi siamo andati all’università, siamo diventati adulti un po’ più tardi”

I trucchi di questa nuova giovinezza, secondo la Ruta, sono vari, e passano inevitabilmente anche per la salute, che ha dato nuova linfa vitale a chi prima, a 60 anni, era già considerato anziano: “Abbiamo imparato anche a conservarci meglio, a fare più attenzione alle malattie. Sono state scoperte evoluzioni che noi non avevamo attenzionato. Abbiamo l’opportunità di procrastinare delle patologie… Il nostro fisico risponde a nuovi stimoli”

Maria Teresa Ruta: “Siamo giovani perché aderenti al presente”

Parlando di nuovi giovani a “Unomattia in Famiglia”, Maria Teresa Ruta racconta anche di come la moda vada in loro soccorso, svelando qualche retroscena riguardo la figlia: “Guenda nell’età dell’adolescenza ha cominciato a fare shopping nel mio armadio. Poi la moda ci è venuta incontro e permette anche alle 60enni di avere un abito un po’ più corto, delle paillettes… La moda ci fa sembrare più giovani, anche se la carta di identità dice altro, ma questo già ci basta”.

Sono proprio i figli, in tante occasioni, a spingere i genitori a rimanere giovani: le mamme e i papà, infatti, per stare al passo con i tempi devono aggiornarsi: “Noi che siamo genitori abbiamo dovuto mantenere una certa adolescenza per creare un dialogo. Noi non siamo nativi digitali, siamo dovuti rimanere al passo con i tempi. Siamo più giovani perché più aderenti al presente”.

