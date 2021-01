Maria Teresa Ruta piange per il fratello Stefano/ “So di essere ingombrante” (Gf Vip)

Momento di tristezza e di nostalgia per Maria Teresa Ruta. Nella casa del grande Fratello Vip la giornata di oggi, 11 gennaio e lunedì, giorno di diretta serale, è iniziata con l’umore sotto i piedi per il noto personaggio televisivo, scoppiato in lacrime mentre parlava con Dayane Mello.

Le due coinquiline si sono ritrovate in giardino, ad ammirare il timido sole di gennaio, e Dayane Mello ad un certo punto ha spiegato, rivolgendosi a Maria Teresa Ruta: “Faccio sogni strani ultimamente, per esempio ieri ho sognato che mio fratello era all’aeroporto, appena esco voglio comprare un biglietto aereo e farlo venire qua”. Un argomento, quello del “fratello”, che ha toccato nel vivo la Ruta, che ha iniziato così a piangere ricordando il drammatico incidente dello stesso, avvenuta pochi giorni prima l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

MARIA TERESA RUTA E IL RICORDO DEL FRATELLO STEFANO, DAYANE MELLO: “STAI TRANQUILLA”

Le lacrime le hanno rigato il viso e Dayane Mello ha cercato di rincuorarla dicendo: “Stai tranquilla – le parole della modella magari non era il momento, avrai modo di stargli vicino quando uscirai”, ma Maria Teresa Ruta si sente comunque in colpa per averlo in qualche modo ‘abbandonato’ Stefano: “Si certo – ha replicato – ma mi rendo conto di essere anche molto ingombrante, ma non con lui, con la sua fidanzata. Lei è più timida e riservata, ma la rispetto voglio solo che mio fratello sia felice. Non abbiamo grandi rapporti con lei, mio fratello viene da solo anche a Natale”. Stefano Ruta aveva avuto un incidente stradale a fine estate, lo scorso 26 agosto, ed era tornato a casa soltanto durante il mese di novembre, dopo una lunga convalescenza in ospedale. Una notizie che fece titubare molto la sorella, pronta a non firmare il contratto per il Grande Fratello Vip, poi, dopo che la situazione apparve un po’ più serena, la stessa giornalista si era fatta forza ed aveva detto sì al reality di casa Mediaset.

