Maria Teresa Ruta/ Piange per Roberto e litiga con Stefania Orlando: “Sono stanca!”

Maria Teresa Ruta piange per Roberto al Grande Fratello Vip 2020

Maria Teresa Ruta continua ad essere amica di tutti e tutte al Grande Fratello Vip 2020 ma continua anche a piangere e soffrire per le persone che ha lasciato fuori dalla casa sentendosi egoista per quello che ha fatto. La sua voglia di mettersi in gioco e non mollare il programma la fanno sentire egoista riguardo a tutti coloro che la aspettano fuori, la sua famiglia, i suoi affetti e il suo Roberto. Proprio pensando a quest’ultimo è tornata a piangere e confidarsi in questi ultimi giorni con Stefania Orlando. Mentre lei parlava di Simone e di quanto sente la sua mancanza, la Ruta ha iniziato a piangere pensando proprio al suo compagno facendosi poi consolare dall’amica.

Maria Teresa è convinta che il compagno sia in crisi e in preda al panico perché lei manca davvero da tanto tempo e lui si è dovuto occupare di tutto. In realtà poi il suo pensiero si sposta su Guenda, visto che è per lei che ha fatto questa esperienza, e anche sul fratello che ha subito un intervento proprio nei giorni scorsi. Le lacrime scendono e rigano il suo viso mentre la Orlando la invita a pensare a se stessa e lei a quel punto ammette che dopo 19 nomination e tutte le volte che il pubblico l’ha salvata, non può tirarsi indietro, glielo deve.

Maria Teresa Ruta allo scontro con Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020

Il suo lato d’artista viene sempre fuori quando ha un attimo di difficoltà e così è stato anche in questi giorni in cui Maria Teresa Ruta si è messa in gioco aiutando un po’ tutti nella casa del Grande Fratello Vip 2020. In particolare, chiamata a fare il nome del finalista tra Andrea e Pierpaolo, la conduttrice ha fatto proprio quello di quest’ultimo che ha apprezzato tanto le sue parole tanto da ringraziarla raggiungendola in giardino. Lui sa di averla messa in difficoltà, infatti per la sua preferenza ha avuto qualche scaramuccia con Stefania Orlando, ma sa anche che non è stata una scelta di comodo. Maria Teresa Ruta ammette di esserci un po’ rimasta male per le parole della sua amica ma ha invitato l’ex velino a non perdere di vista l’obiettivo e non mollare proprio adesso perché dopo tutto quello che è successo merita la finale proprio come la merita Dayane Mello.



