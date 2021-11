Maria Teresa Ruta scherzo a Le Iene/ Video, difende Guenda Goria dagli strozzini

Maria Teresa Ruta è stata vittima di uno scherzo da parte delle Iene. Dopo che Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, ha annunciato il suo matrimonio con Mirko Gancitano in diretta al Grande Fratello Vip 2021 sua mamma ha voluto invitare a cena i futuri suoceri, che per la buona riuscita dello scherzo, si presentano con uno strozzino.

I genitori di Mirko Gancitano che si sono presentati alla cena però sono degli attori del programma di Italia 1 e si presentano a cena con un “amico” che non partecipa alla cena, ma vuole solo dare un’occhiata alla casa. Durante la cena Guenda Goria racconta alla madre di aver prestato alcuni soldi ai genitori del ragazzo in difficoltà. La proprietaria di casa cerca di indagare sui problemi che affliggono i genitori di Mirko e sul misterioso uomo che aspetta i suoi ospiti fuori dalla porta di casa sua.

Maria Teresa Ruta pronta a tutto per difendere sua figlia Guenda

La tristezza dovuta a quanto hanno raccontato i genitori di Mirko a Maria Teresa Ruta ben presto si trasforma in paura quando l’uomo misterioso citofona per chiedere di far scendere i genitori del ragazzo che terrorizzati abbandonano la cena. L’uomo sale in casa e parla con la donna rivelando che la famiglia Gancitano gli deve 1 milione e 200 mila euro di debito. Con la presenza dello strozzino lo stato d’animo di Maria Teresa Ruta si scalda e diventa furiosa con l’uomo misterioso che pretende dei soldi da lei. La proprietaria di casa subito si scalda e urla contro l’uomo e minaccia di chiamare la polizia.

Vedendo la resistenza della donna, interviene anche il finto boss, sempre un attore delle Iene, che rivela alla donna come anche sua figlia abbia preso dei soldi dalla famiglia mafiosa. Il boss intima la donna di portare con lui sua figlia Guenda e a quel punto Maria Teresa Ruta non ci vede più dalla rabbia e tira un ceffone al finto boss e corre fuori da casa sua per portare in salvo sua figlia, ma una volta scese le scale scopre tutta la verità: tutta la serata è stata uno scherzo organizzato da sua figlia con la complicità delle Iene per lei.





