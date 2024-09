Maria Teresa Ruta, chi è e carriera: da attrice teatrale a regina della tv

Maria Teresa Ruta è una delle più celebri e affermate conduttrici e giornaliste del panorama televisivo italiano e, alle sue spalle, può vantare un curriculum ricco di successi. Nata a Torino, classe 1960, la sua carriera inizia da adolescente inizialmente come attrice presso una compagnia teatrale torinese, svolgendo in parallelo alcuni lavori come fotomodella, comparsa e controfigura e comparendo anche in alcuni spot pubblicitari a inizio anni ’80.

Le prime apparizioni tv la vedono inizialmente impegnata come soubrette di diversi programmi targati Rai sino all’arrivo delle prime importanti conduzioni televisive, da La domenica sportiva a Il processo del lunedì. Dallo sport all’intrattenimento, Maria Teresa Ruta si conferma come una delle conduttrici maggiormente richieste e arriva al timone dello show Giochi senza frontiere, sino a programmi di punta del palinsesto di Rai 1 prima con Uno Mattina Estate, condotto nel 1994 al fianco dell’allora marito Amedeo Goria, e poi con Uno Mattina nel 1996/97.

Maria Teresa Ruta, i reality show e le ultime partecipazioni tv

Proseguendo con l’approfondimento sulla carriera di Maria Teresa Ruta, è stata anche alla conduzione di Ok, il prezzo è giusto! tra il 2000 e il 2001, per poi tornare alla passione per lo sport e diventare inviata di Quelli che… il calcio nel 2002/03. Nel corso degli ultimi anni ha anche partecipato a numerosi reality tv; nel 2003 è stata concorrente de L’Isola dei Famosi, nel 2018 ha partecipato a Pechino Express in coppia con la collega Patrizia Rossetti, mentre nel 2020 è stata scelta da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip assieme alla figlia Guenda Goria.

Negli ultimi anni è stata spesso ospite ricorrente dei programmi di Barbara D’Urso su Canale 5, da Pomeriggio Cinque a Live – Non è la D’Urso, mentre nel 2023 ha fatto ritorno in Rai partecipando a Tale e quale show di Carlo Conti.