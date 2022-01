Maria Teresa Ruta, un figlio? “Ci siamo andati vicino”/ “Ho guardato dentro me e…”

Maria Teresa Ruta, intervistata dal settimanale Chi ha reso pubblica tutta la sua felicità derivata dalla relazione con il suo compagno Roberto Zappulla definendo il loro rapporto come “Amore vero”. Maria Teresa Ruta e il suo compagno stanno insieme da molti anni e la donna ha ammesso di vivere la sua storia attuale con alcuni rimpianti: “Quello di non aver sposato il mio uomo e non avergli dato un figlio”.

Maria Teresa Ruta “Ricevetti cori ingiuriosi allo stadio”/ “Ricordo anche pacche...”

Maria Teresa Ruta e Roberto avrebbero voluto coronare il loro amore con la messa al mondo di un figlio attraverso l’inseminazione assistita in Russia e, come la donna stessa ha ammesso: “Ci siamo andati vicino”, anche se: “Il giorno prima della partenza ho guardato dentro me stessa e non me la sono sentita. Pensavo di dare un dolore ai miei figli, nati dal matrimonio con Amedeo”.

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria/ Nozze con Mirko alle porte: "Nello stile di mamma"

Maria Teresa Ruta, la felicità dopo il matrimonio con Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta dopo il fallimentare matrimonio con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021 Amedeo Goria terminato a causa dei tradimenti del giornalista ha trovato la felicità accanto al suo attuale compagno Roberto Zappulla e ha ammesso di non avere rancori nei confronti del suo ex marito e di ricordare solo le cose positive del loro rapporto: “Mi ha donato due figli, salvo il bello”.

Maria Teresa Ruta, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021, ha parlato anche della sua esperienza all’interno della casa ammettendo di essere rimasta molto delusa dal comportamento di Tommaso Zorzi: “Avevamo una chat di gruppo sul telefono. Non appena l’abbiamo creata, lui è uscito subito”, mentre sull’attuale edizione del reality si è espressa sull’immagine che Katia Ricciarelli sta dando di sé, ammettendo di volere un confronto faccia a faccia con la soprano perchè: “Non si rende conto che sta mettendo una macchia sulla sua carriera splendida e sulla sua persona altrettanto magnifica […] è caduta, saprei come risollevarla”.

Maria Teresa Ruta scherzo a Le Iene/ Video, difende Guenda Goria dagli strozzini

© RIPRODUZIONE RISERVATA