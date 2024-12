Ospite questa sera alla classica diretta settimanale del programma di Italia 1 Le Iene, Bianca Balti potrebbe accennare – tra un argomento e l’altro – alle varie relazioni (in buona parte disfunzionali) con i suoi ex che oggi si sono creati un’altra vita dopo aver messo al mondo due figlie con la famosissima supermodella; senza dimenticare – comunque – che la parte centrale del suo intervento nella trasmissione sarà un lungo racconto sulla inerente alla malattia che da tempo la affligge e che ha costretto Bianca Balti a sottoporsi ad una pesante chemioterapia che le ha gonfiato la pancia segnando una brutta battuta d’arresto sulla carriera.

Tornando al punto di partenza, il primo degli ex di Bianca Balti di cui abbiamo effettive informazioni (tralasciando, insomma, gli amori passeggeri e quelli adolescenziali) è il fotografo Cristian Lucidi conosciuto – apparentemente – nel 2007 e che fin da subito l’ha portata trasferirsi a New York per vivere il loro sogno d’amore: una relazione a dir poco fugace che si è interrotta dopo un matrimonio celebrato nel 2007 (ad appena un mese dal momento in cui si sono conosciuti) a causa delle insistenze, delle gelosie e dell’ossessività del marito; dandole – però – la sua prima figlia Matilde, oggi 17enne.

Tutti gli ex di Bianca Balti: la rottura dei rapporti con la primogenita e la nascita della seconda figlia

Dalla rottura con Lucidi, sappiamo per certo che per Bianca Balti si è aperto un difficile periodo soggetto ad una lunga dipendenza da alcool, droghe e lavoro che si interruppe solo quando conobbe il suo secondo marito Matthew McRae, sposato anche lui dopo pochissimo tempo dalla conoscenza e che nel 2015 le diede la seconda figlia, Mia; ma dopo la rottura e la decisione della modella di trasferirsi in America, perse l’affido della primogenita che decise – dopo diversi anni di difficile convivenza con la madre – di trasferirsi a casa del padre a Parigi.

Dopo la rottura con McRae le informazioni sulla vita sentimentale di Bianca Balti scarseggiano e sappiamo – per esempio – che per un breve periodo (attorno al 2018) ha frequentato Sal Lahoud poco prima di intrattenere (quest’anno, almeno fino all’inizio dell’estate) una relazione con il commerciante d’arte Helly Nahmad; e mentre oggi pare che la supermodella abbia una nuovissima relazione con Alessandro Cutrera, possiamo anche dire per certo che è riuscita a riallacciare i rapporti con la primogenita.