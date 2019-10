Mariam Rouass, Under Donne/ Timbro profondo e riconoscibile la sua arma in più? (X Factor)

Mariam Rouass, un timbro riconoscibile che ha convinto Sferaebbasta

Mariam (o Maryam) Rouass è forte, molto sicura in scena e catalizza subito l’attenzione. Sul palcoscenico degli Home Visit di X Factor 13 si è imposta cantando “Sciccherie”, pezzo di Madame. La 18enne di origini marocchine, nata e domiciliata a Bergamo, lavora come parrucchiera ma sembra già essere una stella ed avere le idee chiare sul suo effettivo lavoro per il futuro. È certamente molto vicina al mondo del suo giudice Sfera Ebbasta. Stasera, giovedì 24 ottobre, avremo modo di scoprire come se la caverà con l’inizio dei Live. Il suo timbro profondo e riconoscibile sta già diventando un “marchio di fabbrica” per poterla riconoscere al primo ascolto. Mariam ha deciso di rincorrere i suoi sogni e così ha preso parte ai casting della tredicesima edizione del talent show di Casa Sky, riuscendo a conquistare l’appoggio totale dei quattro giudici e conquistando anche un posto definitivo nel team del trapper Sfera Ebbasta.

Mariam Rouass, Under Donne: ecco chi è

La passione per il canto è arrivata quando era molto piccola. Ad appena 5 anni, colpita dalla cantante Kelly Roland e dalle sue canzoni, si è appassionata alla musica seguendo come modello di riferimento anche Beyoncè. Nonostante la melodia sia la sua passione numero 1, i genitori sono contrari e difficilmente stanno accettando il nuovo percorso di vita della figlia. Ama scrivere canzoni, specie in lingua inglese e nella musica si definisce autodidatta. Mariam Rouass ha tre fratelli e due vivono fuori dall’Italia. Ecco cosa racconta di sé: “Ho 18 anni, la vita è la mia e ora posso decidere quello che è meglio per me. Quando riuscirò̀ a pagare le bollette di mio padre forse capirà̀ che so fare veramente qualcosa!”. Al primo ascolto, Sfera Ebbasta ne è rimasto “folgorato”: “Mi piacciono le persone che non si pongono un limite, pronte ad andare contro qualsiasi cosa per raggiungere il proprio sogno. Tu mi sembri proprio una di queste”, ha affermato durante le audizioni.





